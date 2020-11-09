Yeni teknik direktör belli oldu

Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, Samet Aybaba ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Başkan yardımcısı İsa Gün, "Kayserispor Yönetim Kurulu olarak Samet Aybaba hocamız ile anlaştık, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri ile anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

65 yaşındaki Samet Aybaba, geçen sezon Kayserispor'un başında 2 maç görev almış ve 17 günün ardından "Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" ifadeleriyle istifa etmişti.