  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden iyice bunadı! Başbakana öyle bir şey yaptı ki... Dünyanın konuştuğu komedi

O gelişme, Ayşenur Arslan'ın kimyasını bozdu! Ne o, zoruna mı gitti

'Paranızın yüzde 10'unu altına yatırın' diyen dünyaca ünlü yatırımcı Türkiye kararını ilan etti

Fransa'da bir skandal daha! Üst düzey PKK'lılar mecliste böyle ağırlandı!

Kandil'in Kılıçdaroğlu aşkı! AK Parti-MHP ittifakı Kandil için bir tehlikedir

Hudutlarda sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sektörün en önemli ismi akaryakıt fiyatlarıyla şok eden gelişmeyi paylaştı! Bu haber araç sahiplerini yıkacak

Evlenmek isteyenlere 150 bin lira faizsiz uzun vadeli kredi Artık bekarlığa mazeret yok

İYİ Parti'de şok iddia! İl Başkanı 'maalesef' deyip açıkladı! Yer yerinden oynayacak

Asgari ücrete ek zam kesinleşti! En düşük ücret bakın ne olacak
Yerel Yeni taşındığı evin camlarını silerken düşerek hayatını kaybetti
Yerel

Yeni taşındığı evin camlarını silerken düşerek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-04-13 15:14:00 -
Yeni taşındığı evin camlarını silerken düşerek hayatını kaybetti

Kırıkkale'de yeni taşındığı evin camlarını silerken 6'ncı kattan düşen 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de bir kadın, yeni taşındığı evin camlarını silerken dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale il merkezi Kurtuluş Mahallesi 748 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni taşındığı evini temizlemek isteyen Birsen M. (58), camları temizlerken dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Birsen M., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Birsen M. tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23