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Medya Yeni taktiğe bakın! Aşk-ı Memnu skandalı
Medya

Yeni taktiğe bakın! Aşk-ı Memnu skandalı

Yıllar öncesinde aldatmayı normal olarak gösteren, çarpık ilişkileri anlatan Aşkı-ı Memnu dizisi, Kanal D’nin reyting kurtarıcısı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 15:08:00 -
Yeni taktiğe bakın! Aşk-ı Memnu skandalı

Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri olan Sadakatsiz ile reytingleri zorlayan Kanal D yeni bir taktik anlayışına gitti.

Yıllar önce ahlaksızlıklarıyla gündemden düşmeyen, aldatmayı normal bir durum gibi gösteren Aşk-ı Memnu’nun özellikle final bölümleri sosyal medyada sürekli TT oluyor.

Kanal D’nin uzun yıllardır tekrarlarını yayınlamaktan kaçınmadığı dizi tekrar ekranlara geliyor.

Reyting kaygısı olan Kanal D toplumun aile yapısını alt üst eden Aşkı-ı Memnu dizisini tekrar tekrar yayınlamaktan vazgeçmiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Saat’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı dizinin yayınlanmasına sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

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Yorumlar

DOĞUKAN AŞULA

Başı açık kadınları çıkarıyorlar ekrana. Aldatmayı meşru gösteriyorlar. 20 yıldır oy veriyorum ne zaman kaldıracaklar bunları. Televizyon izledikçe günaha giriyoruz
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Necile Erkal

Dindar toplum istiyoruz böyle diziler olmamalı  
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