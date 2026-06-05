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Günde bin 200 ton atık işleyecek Dev çevre yatırımı hizmete girdi
IHA Giriş Tarihi:

Günde bin 200 ton atık işleyecek Dev çevre yatırımı hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen ve günde bin 200 ton evsel atığın işleme kapasitesine sahip olan Mekanik Ayırma ve ATY Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tesisimiz sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin sayılı çevre yatırımlarından biri olarak ön plana çıkıyor" dedi. Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde düzenlenen açılış törenine, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve davetliler katıldı.

#1
Foto - Günde bin 200 ton atık işleyecek Dev çevre yatırımı hizmete girdi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bugün 5 Haziran Çevre Günü. Dolayısıyla sözde değil, özde yatırımlarla gerçekten çevreci olduğu anlayışını hayata geçirecek olan bir anlayış ile sizleri hizmetimizle buluşturan bir yaklaşım ile burada bir açılış yapıyoruz. Belediyeciliğin sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, park yapmak olmadığını, bunlar bizim olmazsa olmazımız ama bunun yanında aynı zamanda yapmamız gereken önemli yatırımlar ve kalemler olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var. Her alanda olduğu gibi çevre düşüncesinde de bu bizim için olmazsa olmazımız. Bu açıdan hem mekanik ayrıştırma ve atıktan türetilmiş yakıt üretim tesisimizi hayata geçiriyoruz.

#2
Foto - Günde bin 200 ton atık işleyecek Dev çevre yatırımı hizmete girdi

Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla gerek merkezde gerekse taşramızda büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak el ele vermek suretiyle bakanlığımızın talimatları Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün de her zamanki bizimle olan iş birliği anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıfır atık vizyonumuzun ve sürdürülebilir kalkınma ve hizmet hedefimizin en güzel örneklerini sergilerken çevreyi koruyan, atıkları hem ekonomiye kazandıran hem enerji üretimine katkıda bulunan bir yaklaşım sergiliyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yatırımlarını bir maliyet ya da bir yük olarak görme anlayışı yerine, gelecek nesillere karşı ve şehrimize karşı sorumluluğumuz olduğu bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

#3
Foto - Günde bin 200 ton atık işleyecek Dev çevre yatırımı hizmete girdi

Tesis hakkında bilgiler veren Büyükkılıç, "Mekanik ayrıştırma ve atıktan türetilmiş yakıt tesisimiz sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin sayılı çevre yatırımlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Toplamda 27 bin metrekare alan üzerine kurulan 5 bin metrekare kapalı alanı olan ve maliyeti ilk yatırımın 350 milyon TL olan bir yatırımdan söz ediyoruz. Saatte 60 ton, günde bin 200 ton evsel atığın işleme kapasitesine sahip olan bu tesisimiz, her gün yaklaşık 80 adet çöp toplama aracı ve 10 adet 72 metreküplük semi treyler aracıyla birlikte bu atıklar toplanıyor ve ileri teknoloji sistemleriyle ayrıştırılıyor. Bu yatırımın en önemli özelliği ekonomik olarak da değere dönüşme açısından bütçemize katkıda bulunuyor. Mekanik ayrıştırma tesisimizde günlük yaklaşık 50 ton geri dönüştürülebilir malzeme, 200 ton atıktan türetilmiş yakıt ayrıştırılarak sıfır atık anlayışı çerçevesinde hem yeniden ekonomiye kazandırılıyor hem de çevre duyarlılığı örneği sergileniyor. Böylece yaklaşık yılda 36 bin ton fosil yakıt kullanımının önüne geçilmiş oluyor.

#4
Foto - Günde bin 200 ton atık işleyecek Dev çevre yatırımı hizmete girdi

Doğal kaynaklarımız korunuyor, enerji sektörüne de alternatif bir yakıt kaynağı sunmuş oluyoruz. Daha da önemlisi depolamaya giden atık miktarında yüzde 50 ila yüzde 60 oranında sıfır atık anlayışıyla dolayısıyla azalma söz konusu oluyor. Bu sayede mevcut düzenli depolama sahamızın kullanım ömrü önemli ölçüde uzuyor, çevresel atıklar özellikle kaynak verimliliği bakımından da kazanım sağlıyor. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis aslında uzun yıllardır sürdürdüğümüz çevre yatırımlarımızın yeni ve güçlü bir halkası" diye konuştu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, "Burada Çevre Günü'nde güzel bir iş yapılıyor. Burada yapılan tesisin, kokusu ve görüntüsü kötü. Fakat gerçekten çok gerekli bir iş. Belki de geç kaldık bile. Sıfır atık konusunda Cumhurbaşkanımızın, hanımefendi ile beraber girişimlerini bilenler, takip edenler biliyordur. Bundan 5 sene önce bu çalışmayı başlattılar.

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Foto - Günde bin 200 ton atık işleyecek Dev çevre yatırımı hizmete girdi

Ülkemizde başlattığımız bu çalışma, sıfır atık konusu şu anda uluslararası platformda destek gören, uluslararası bir faaliyete dönüşmüştür. Burada mesele iki başlıklı. Çöp üretmeyeceğiz ve üretilen çöpten yararlanacağız. Mümkün olduğu kadar okullarımızda, çevremizde ve basın yayın kuruluşlarıyla beraber yaptığımız çalışmalarla çöp ve israf konusunu bizim önlememiz lazım. Bunun için çalışmamız lazım. Ondan sonra oluşan çöplerin nasıl kullanılacağı ve ekonomiye katkı konusunu konuşmalıyız. Rahmetli annelerimiz, babalarımız, anneannelerimiz, babaannelerimiz buna çocuklar 4 yaşından itibaren 'yemeğini tabağında bırakma' diye başlamışlardı. Şimdi binlerce ton yiyecek ve ekmeğin ziyan olduğunu hep beraber görüyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Protokol daha sonra tesisi gezerek bilgi aldı.

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