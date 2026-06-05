Günde bin 200 ton atık işleyecek Dev çevre yatırımı hizmete girdi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bugün 5 Haziran Çevre Günü. Dolayısıyla sözde değil, özde yatırımlarla gerçekten çevreci olduğu anlayışını hayata geçirecek olan bir anlayış ile sizleri hizmetimizle buluşturan bir yaklaşım ile burada bir açılış yapıyoruz. Belediyeciliğin sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, park yapmak olmadığını, bunlar bizim olmazsa olmazımız ama bunun yanında aynı zamanda yapmamız gereken önemli yatırımlar ve kalemler olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var. Her alanda olduğu gibi çevre düşüncesinde de bu bizim için olmazsa olmazımız. Bu açıdan hem mekanik ayrıştırma ve atıktan türetilmiş yakıt üretim tesisimizi hayata geçiriyoruz.