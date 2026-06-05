Günde bin 200 ton atık işleyecek Dev çevre yatırımı hizmete girdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen ve günde bin 200 ton evsel atığın işleme kapasitesine sahip olan Mekanik Ayırma ve ATY Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tesisimiz sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin sayılı çevre yatırımlarından biri olarak ön plana çıkıyor" dedi. Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde düzenlenen açılış törenine, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve davetliler katıldı.