Aşırı terleme, çabuk yorulma: Çocuklarda büyüme geriliği, boy kısalığı: Kalp hastalığının belirtisi...

Her ebeveyn çocuğunun sağlıklı büyümesini ister. Ancak bazı çocuklar yaşıtlarına göre daha yavaş kilo alır, boyu geri kalır ve gelişimi beklenen hızda ilerlemez. Çoğu zaman bu durum beslenme ya da genetik faktörlerle açıklansa da, bazen altta yatan önemli bir neden gözden kaçabilir: Doğumsal kalp hastalıkları... Çocuk sağlığı uzmanından önemli tavsiyeler...