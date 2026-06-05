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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Aşırı terleme, çabuk yorulma: Çocuklarda büyüme geriliği, boy kısalığı: Kalp hastalığının belirtisi...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aşırı terleme, çabuk yorulma: Çocuklarda büyüme geriliği, boy kısalığı: Kalp hastalığının belirtisi...

Çocuklarımızın boy kısalığının kalp hastalıklarıyla bir bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Aşırı terleme, çabuk yorulma: Çocuklarda büyüme geriliği, boy kısalığı: Kalp hastalığının belirtisi...

Her ebeveyn çocuğunun sağlıklı büyümesini ister. Ancak bazı çocuklar yaşıtlarına göre daha yavaş kilo alır, boyu geri kalır ve gelişimi beklenen hızda ilerlemez. Çoğu zaman bu durum beslenme ya da genetik faktörlerle açıklansa da, bazen altta yatan önemli bir neden gözden kaçabilir: Doğumsal kalp hastalıkları... Çocuk sağlığı uzmanından önemli tavsiyeler...

#2
Foto - Aşırı terleme, çabuk yorulma: Çocuklarda büyüme geriliği, boy kısalığı: Kalp hastalığının belirtisi...

Doç. Dr. Ergin Arslanoğlu, büyüme geriliğinin kalp hastalıklarının erken bulgularından biri olabileceğine dikkat çekerek, "Kalp hastalığı olan çocuklarda vücut, enerjinin büyük bir kısmını kalbin artan iş yükünü karşılamak için harcar. Bu nedenle büyüme ve kilo alımı geri planda kalır" dedi.

#3
Foto - Aşırı terleme, çabuk yorulma: Çocuklarda büyüme geriliği, boy kısalığı: Kalp hastalığının belirtisi...

Doğumsal kalp hastalıklarında özellikle akciğerlere fazla kan gitmesi veya kalbin yeterli pompalayamaması, çocuğun genel durumunu etkiler. Bu çocuklar beslenme sırasında çabuk yorulur, sık sık ara verir ve yeterli kalori alamaz. Aynı zamanda artan solunum hızı ve metabolik ihtiyaçlar, alınan enerjinin hızla tüketilmesine yol açar. Sonuç olarak kilo alımı yavaşlar, boy uzaması geri kalır.

#4
Foto - Aşırı terleme, çabuk yorulma: Çocuklarda büyüme geriliği, boy kısalığı: Kalp hastalığının belirtisi...

Büyüme geriliğine eşlik eden bazı belirtiler ise daha dikkat çekicidir. Sık nefes alıp verme, aşırı terleme, çabuk yorulma, morarma ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları bu bulgular arasında yer alır. Bu belirtiler varsa yalnızca beslenmeye odaklanmak yeterli değildir; altta yatan neden mutlaka araştırılmalıdır.

#5
Foto - Aşırı terleme, çabuk yorulma: Çocuklarda büyüme geriliği, boy kısalığı: Kalp hastalığının belirtisi...

Doç. Dr. Arslanoğlu, ailelerin bu konuda bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, "Her zayıf çocuk kalp hastası değildir. Ancak büyüme geriliği olan çocuklarda mutlaka kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Erken tanı konulan kalp hastalıklarında tedavi başarı oranı oldukça yüksektir" ifadelerini kullandı. Günümüzde gelişmiş görüntüleme yöntemleri ve cerrahi teknikler sayesinde birçok doğumsal kalp hastalığı erken dönemde teşhis edilip başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bu da çocukların sağlıklı büyüme sürecine yeniden kavuşmasını sağlar.

#6
Foto - Aşırı terleme, çabuk yorulma: Çocuklarda büyüme geriliği, boy kısalığı: Kalp hastalığının belirtisi...

Uzmanlara göre büyüme sadece boy ve kilo artışı değildir; aynı zamanda çocuğun genel sağlığının bir göstergesidir. Bu nedenle büyüme eğrilerindeki sapmalar dikkatle izlenmeli ve gerektiğinde uzman görüşü alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki bazen bir çocuğun yeterince büyüyememesi, kalbin sessiz bir yardım çağrısıdır. Bu çağrıyı erken fark etmek, çocuğun hayat boyu sağlığını değiştirebilir.

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