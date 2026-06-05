İşçiler maaş beklerken Phuket'teydi! Buca Belediye Başkanı şimdi adliyede

Soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet iddiaları, belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi ile ihale ve doğrudan temin usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtildi.

Tatil tartışması yeniden gündemde

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Görkem Duman, kısa süre önce Buca Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmişti.

Belediyede maaşların yatırılmamasını protesto eden temizlik işçileri iş bırakma eylemi gerçekleştirirken, Duman'ın sanatçı Sevcan Orhan ile birlikte Tayland'ın Phuket Adası'nda tatilde olduğu ortaya çıkmıştı.

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Duman, "Yoğun çalışma temposunun ardından, çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok; tamamen insani bir durumdur." ifadelerini kullanmıştı.

62 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Dosyada Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP ilçe yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de yer aldığı belirtildi.

Yetkililer, şüphelilerden 3'ünün cezaevinde bulunduğunu, yurt dışında olduğu belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında şüphelilerin savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.