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Spor Göztepe’nin orta sahasına Arjantinli takviye
Spor

Göztepe’nin orta sahasına Arjantinli takviye

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Göztepe’nin orta sahasına Arjantinli takviye

Trednyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Göztepe'de dış transfer için düğmeye basıldı. lk olarak İngiltere Championship temsilcisi Bristol City'den 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Arjantinli orta saha Mateo Benegas'ı listesine ekledi.

Transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, Arjantinli orta saha Mateo Benegas'ı radarına aldı.

Arjantin ekiplerinden Ferro Carril Oeste'nin futbolcusu olan 20 yaşındaki genç oyuncunun sezon boyunca yakından takip edildiği ve beğenildiği ifade edildi. Kiralık olarak Almagro'da görev yapan Benegas için hareke geçen Sport Republic şirketinin transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Oyuncu'ya Göztepe'nin yanı sıra Arjantin'den de talipler olduğu belirtildi. Racing, Talleres, Union ve Instituto kulüplerinin de Benegas'ı istediği kaydedildi. Yabancı oyuncu transferinde çalışmalarını hızlandıran Göztepe, yerli futbolcularla da görüşmelerini sürdürüyor. Göztepe, Bodrum Futbol Kulübü'nün genç golcüsü Ali Habeşoğlu transferini bitirebilmek için yeşil-beyazlılarla pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca İzmir ekibi İsveç'te forma giyen orta saha Filip Akdemir'le de yakından ilgileniyor.

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