  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yeni sezonda resmen başlıyor! Türk futbolunda devrim gibi yenilik
Spor

Yeni sezonda resmen başlıyor! Türk futbolunda devrim gibi yenilik

Yeniakit Publisher
2023-06-06 15:00:00 -
Yeni sezonda resmen başlıyor! Türk futbolunda devrim gibi yenilik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini açıkladı. Yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak.

Yıllık maliyet 2 milyon euro

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Yarı otomatik ofsayt sistemi için yıllık maliyet 2 milyon euro ve 4 yıllık da sözleşme istiyorlar. Görüşmelerde belli bir seviyeye geldik. İnşallah önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsayt sistemine geçmiş olacağız." dedi.

29 farklı nokta aynı anda takip edilecek

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek. Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Stat ekranına yansıtacak

Yeni sistemde FIFA, tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağını temin ediyor. Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından stat ekranına yansıtacak.

Canan Karatay ilk kez açıkladı: Savaş açtım
Canan Karatay ilk kez açıkladı: Savaş açtım

Sağlık

Canan Karatay ilk kez açıkladı: Savaş açtım

Mezarın içinden çıktı! Dünyanın gözü Türkiye'de
Mezarın içinden çıktı! Dünyanın gözü Türkiye'de

Gündem

Mezarın içinden çıktı! Dünyanın gözü Türkiye'de

Koltuk sevdalısı Kemal'den skandal Erdoğan açıklaması
Koltuk sevdalısı Kemal'den skandal Erdoğan açıklaması

Gündem

Koltuk sevdalısı Kemal'den skandal Erdoğan açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23