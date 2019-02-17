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Yeni: "Seyhan’ı ortak akılla yöneteceğiz"

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, ‘’Cumhur İttifakı, devletin bekasını ve milletin geleceğini düşünen bir ittifaktır’’ dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 15:21
Yeni: "Seyhan’ı ortak akılla yöneteceğiz"

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, ‘’Cumhur İttifakı, devletin bekasını ve milletin geleceğini düşünen bir ittifaktır’’ dedi.


Fikret Yeni’nin Baraj Yolu’ndaki seçim ofisi açılışı, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan, il ve ilçe yöneticileri, Cumhur İttifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.


Seçim ofisi önünde kurulan platforma eşi Emine Yeni ile birlikte çıkarak açılışa katılanları selamlayan Fikret Yeni, 31 Mart’ta yapılacak seçimin, sadece belediye başkanı seçmekten ibaret olmadığını belirterek, Cumhur İttifakı’nın önemine değindi.


Cumhur İttifakı’nın, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimiyle devletin bekasına ve vatandaşların hayatına kasteden alçaklara karşı duruşun bir iradesi olduğunun altına çizen Fikret Yeni, şöyle konuştu:


"15 Temmuz’da milletimiz, önlerinde yürüyen liderleri de, televizyon önünde sanki film gibi darbe kalkışmasını izleyen liderleri de gördü. Cumhur İttifakı, devletin bekasını ve milletin geleceğini düşünen bir ittifaktır. Oysa diğer tarafta kurulan ittifakı, yani CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kurmuş olduğu ittifakı çok daha iyi anlayabiliyoruz. Onlar, milletin ve halkın sesine kulak vererek kurdukları ittifakla hareket etmiyorlar. Onlar, bu ülke üzerinde hesabı olan, bu ülkenin geleceğine bir şekilde kendi hesapları doğrultusunda kastetmeye çalışanların iradesiyle hareket ediyorlar. Vatandaşlarımız da, zaten Millet İttifakı çerçevesinde hangi pazarlıkların yapıldığını çok iyi biliyor. Onun için, vatandaşlarımızın 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz.’’


Fikret Yeni, Seyhan’a hizmet etmek için çıktığı yolun, Seyhanlı hemşerileri ile birlikte yürüyeceği yol olduğunu da söyledi.


Seyhan’ın, 800 bini aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçesi olduğunu ifade eden Fikret Yeni, "Fakat yaşadığımız bu ilçe, belediye hizmetlerindeki eksiklikler sonucu hak ettiği yerde değil. Tespit ettiğimiz yüzlerce sorun var. Bu sorunları giderip, yeni yeni projelerimizle Seyhan’ı sizlere layık hale getirmeye gayret edeceğiz" dedi.


Seyhan’ın bir marka şehir konumunda olması gerektiğini vurgulayan Fikret Yeni, şunları kaydetti:


"Seyhanımız, 8 bin yıllık tarihini yaşayan, kültürüyle özdeşleşmiş ve sosyal yaşantısını hep beraber kucaklayacağımız bir ilçe olması lazım. Biz, bunun için Seyhan’a hizmet etmeye geldik. Benim, Seyhan’ımıza ilişkin bir hayalim var. Bu hayalim, huzur içinde yaşayacağımız, sosyal donatı alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, istihdam alanlarıyla güzel ilçemizi geleceğe taşımak. Bunu da, sizlerin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Seyhan’ı, Adana’da tüm güzellikleriyle birinci ilçe konumuna getirmek yetmez. Tarihsel zenginliğini yaşayabileceğimiz, kültürünübirlikte idrak edebileceğimiz, kardeşliğimizi ortaya koyabileceğimiz bir Seyhan’ı oluşturup, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde bir ilçe haline getireceğiz. Bunları, her mahallede yaşayan vatandaşlarımız, muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle istişare ederek gerçekleştireceğiz. Seyhan’ı ortak akılla yöneteceğiz. ‘Biz istedik oldu’ demeyip, her bir mahallemizi, orada yaşayanlarla birlikte her anlamda güzelliklerle donatacağız."

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:21
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