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Gündem Yeni sayfa açmak isteyen Özgür Özel şimdiden şartını koştu! Beştepe değil Çankaya olsun
Gündem

Yeni sayfa açmak isteyen Özgür Özel şimdiden şartını koştu! Beştepe değil Çankaya olsun

Yeniakit Publisher
2024-04-08 10:16:00 -
Yeni sayfa açmak isteyen Özgür Özel şimdiden şartını koştu! Beştepe değil Çankaya olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini ve bu görüşmenin Beştepe'de değil Çankaya Köşkü'nde olmasını isteyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, Sabah yazarı Yavuz Donat'a yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceğini anlattı. Özel; "En sert muhalefet olacağız, fakat nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim" dedi.

Özgür Özel yaptığı açıklamada,  "Diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini... Kendilerinin millet tarafından iktidar ile görevlendirildiğini... Bizim de 31 Mart seçimlerinde Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine, milli gelirin de yüzde 85'ine hâkim bir coğrafyada yerel iktidar olduğumuzu... Birlikte çalışmak zorunda olduğumuzu... Ve dönem dönem istişare etmek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde buluşmayı tercih edeceğini ifade eden Özel "Ben senin yanına gelmem" yok... Böyle bir siyaset izlemeyeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım... Çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var. Kendisinden randevusu isteyeceğim... Nereye randevu verirse orada görüşeceğim. Ve... Bu ülkenin meselelerini çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

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