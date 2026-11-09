Apar topar video çekip Galatasaraylı Kürtlere seslendi: Bu olaydan sonra hâlâ “Ben Galatasaraylıyım” diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur
Galatasaray'ın Amedspor maçının ardından GSStore aracılığıyla yayımladığı ve "sarı torba" göndermesi olarak yorumlanan forma tanıtım videosuna tepkiler sürüyor. Amedspor taraftarı bir kadın, çektiği videoda Galatasaray'ı hedef alarak, "Yapılan bu ırkçı paylaşımdan sonra ben Galatasaraylıyım diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur" ifadelerini kullandı.