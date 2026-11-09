  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli araya moralli girdi! Fenerbahçe'ye 'Belözoğlu' dokunuşu Şamil Tayyar’dan, fon soruşturmasıyla ilgili olay iddia: O iki kritik isme operasyon yapılacak Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan gizli “fon” sunumunun detayları ortaya çıktı! Ne olduysa, o kelimeden sonra olmuş Hatay’da nefes kesen operasyon! Yılancı Kemal dev karayılanı çıplak elleriyle böyle yakaladı! 35 yıldır bunun üzerinde çalışıyordu! Emisyonlarda yüzde 96’ya varan düşüş sağladı Dokunulmayan yok! Fon soruşturmasında çok kritik iki isim tutuklandı Sultan Abdülaziz'le ilgili gündeme oturan gerçek: Nazırlar sattı o satmadı ve büyük servet kaybetti Türkiye’nin 81 ilinin sağlık haritası açıklandı: Hangi bölgede hangi hastalık öldürüyor? Son hamle dünyayı salladı! Türkiye, Akdeniz ve Kuzey Afrika’da petrol musluklarını sonuna kadar açtı
Spor
7
Yeniakit Publisher
Apar topar video çekip Galatasaraylı Kürtlere seslendi: Bu olaydan sonra hâlâ "Ben Galatasaraylıyım" diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Apar topar video çekip Galatasaraylı Kürtlere seslendi: Bu olaydan sonra hâlâ “Ben Galatasaraylıyım” diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur

Galatasaray'ın Amedspor maçının ardından GSStore aracılığıyla yayımladığı ve "sarı torba" göndermesi olarak yorumlanan forma tanıtım videosuna tepkiler sürüyor. Amedspor taraftarı bir kadın, çektiği videoda Galatasaray'ı hedef alarak, "Yapılan bu ırkçı paylaşımdan sonra ben Galatasaraylıyım diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur" ifadelerini kullandı.

1
#1
Foto - Apar topar video çekip Galatasaraylı Kürtlere seslendi: Bu olaydan sonra hâlâ "Ben Galatasaraylıyım" diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur

Galatasaray'ın Amedspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından GSStore tarafından yayımlanan forma tanıtım videosuyla başlayan tartışma büyüyor. Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın sarı renkli ambalaj içerisinde gösterilmesi, bazı kesimler tarafından "sarı torba" göndermesi olarak değerlendirildi.

#2
Foto - Apar topar video çekip Galatasaraylı Kürtlere seslendi: Bu olaydan sonra hâlâ "Ben Galatasaraylıyım" diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur

Görüntülere yönelik eleştirilerin ardından Amedspor taraftarı bir kadının çektiği videoda kullandığı sert ifadeler dikkat çekti. Tartışmalı görüntülere tepki gösteren Amedspor taraftarı kadın, çektiği videoda Galatasaray'ı destekleyen Kürt taraftarlara seslendi.

#3
Foto - Apar topar video çekip Galatasaraylı Kürtlere seslendi: Bu olaydan sonra hâlâ "Ben Galatasaraylıyım" diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur

Kadın, söz konusu tanıtımı ırkçı bir gönderme olarak değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yapılan bu ırkçı paylaşımdan sonra ben galatasaraylıyım diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur" Kadının açıklaması, Galatasaray'ın forma tanıtımı üzerinden başlayan tartışmanın taraftarlar arasındaki yansımalarından biri oldu.

#4
Foto - Apar topar video çekip Galatasaraylı Kürtlere seslendi: Bu olaydan sonra hâlâ "Ben Galatasaraylıyım" diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur

Tartışmanın merkezindeki GSStore, Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın tanıtımında kullanılan altın sarısı ambalajın herhangi bir siyasi veya toplumsal mesaj taşımadığını açıkladı. Galatasaray Mağazacılık AŞ, görüntünün farklı biçimlerde yorumlanmasından üzüntü duyulduğunu belirterek videoyu kaldırdı.

#5
Foto - Apar topar video çekip Galatasaraylı Kürtlere seslendi: Bu olaydan sonra hâlâ "Ben Galatasaraylıyım" diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur

Ancak açıklama tartışmaları sona erdirmedi. Amedspor Başkanı Nahit Eren, yalnızca videonun kaldırılmasının yeterli olmadığını savunarak Galatasaray yönetiminden özür ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını talep etti. Diyarbakır, Mardin, Van ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 15 baro da tartışmalı görüntüye ilişkin ortak açıklama yaptı.

#6
Foto - Apar topar video çekip Galatasaraylı Kürtlere seslendi: Bu olaydan sonra hâlâ "Ben Galatasaraylıyım" diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur

Barolar, "sarı torba" imgesinin Kürt toplumunun hafızasında acı ve kayıplarla ilişkilendirildiğini belirterek görüntüye tepki gösterdi. Açıklamada, videonun hazırlanması ve yayımlanmasında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında hukuki girişimlerde bulunulacağı duyuruldu. GSStore ise görüntünün kasıtlı bir gönderme olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

VaTaNdAş

hoş bir hareket değil ama onlar her türlü kışkırtıcı hareket yapınca bir Allahın kulu bişey demiyor GS sarı torba gösterince mi oluyor şikayet oluyor. çifte standart oluyor. Tutmazsak lider yapılacak

Murat

Diyarbaırlılara soruyorum Amed kürtçe mi yoksa size dayatılan bir isim mi. Tarihte amedi veya amedus adlarını hangi milletler kullanmuş bir araştırın. İslam öncesi bu bölgede hüküm süren millerler ki bunların hiç biri kürt değil; ermeniler ve romalılar benzer ismi kullanmış. Madem cumhuriyet öncesi isme dönülecekti Diyarı Bekir adını niye kullanmıyorsunuz. İslamla ilişkili diye mi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
"Siyonist birlik hükümeti" çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: "Görevdeki günleri sayılı"
Dünya

“Siyonist birlik hükümeti” çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: “Görevdeki günleri sayılı”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “siyonist ulusal birlik hükümeti” çağrısına Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi’nden cevap g..
Azerbaycan-Türkiye geriliminin arkasında borsa krizi mi var? Aliyev hakkında çarpıcı iddia!
Gündem

Azerbaycan-Türkiye geriliminin arkasında borsa krizi mi var? Aliyev hakkında çarpıcı iddia!

Azerbaycan'ın eski Belçika Büyükelçisi Arif Şahmarlı, Azad Söz yayınında Tural Sadıqlı'ya yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'..
Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğini duyurdu...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin öne..
Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi
Dünya

Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi

İsrail basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı İzak Herzog, yeni hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot’a verdi.
Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: "Yaparsa Erdoğan yapar!"
Avrupa

Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!”

Almanya’nın Hamburg kentinde 7 yıldır bitirilemeyen bir köprüye asılan pankart, Alman basınında ve kamuoyunda deprem etkisi yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23