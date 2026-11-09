Apar topar video çekip Galatasaraylı Kürtlere seslendi: Bu olaydan sonra hâlâ “Ben Galatasaraylıyım” diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur

Kadın, söz konusu tanıtımı ırkçı bir gönderme olarak değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yapılan bu ırkçı paylaşımdan sonra ben galatasaraylıyım diyen bir tane Kürt varsa sizin şerefiniz ve haysiyetiniz yoktur" Kadının açıklaması, Galatasaray'ın forma tanıtımı üzerinden başlayan tartışmanın taraftarlar arasındaki yansımalarından biri oldu.