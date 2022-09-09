Yeni Şafak'ta şok ayrılık! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Gazeteci Hasan Öztürk, 2016’dan beri Yeni Şafak’ta kaleme aldığı yazılarını sonlandırdığını duyurdu.

29 Temmuz’daki yazısında bir süre izne çıktığını belirten Öztürk, “Vesselam vesselam vesselam” başlıklı bugünkü yazısında köşesine veda ettiğini şu satırlarla ilan etti:

"Bugünse veda zamanıdır.

Safımız bellidir… Yolumuz bellidir.

Büyük ve güçlü Türkiye için…

Milletin inançlarıyla barışık bir ülke için...

Yolumuza devam edeceğiz.

Ama Yeni Şafak’ta bu son yazımızdır.

Yazdım, yazdım, yazdım.

Yazdığım yazıları hep teşvik etti gazete yönetimi.

Okuyucularımız, zaman zaman eleştirdi lakin onlar hep cesaretlendirdi bizi.

Ve işte şimdi bu son yazıda…

Başta Ahmet Albayrak Beyefendi olmak üzere ve tüm Albayrak ailesine…

Hac yoldaşım, kıymetli kardeşim, sevgili genel yayın yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu’na…

Bugüne kadar kahrımı çeken Mustafa Kahraman ağabeye, İdris Saruhan kardeşime ve tüm Yeni Şafak Yazı İşlerine şükranlarımı sunarım.

Ve bugüne kadar bu köşede bizi okuyan, eleştiren, destekleyen kıymetli okuyucularımız da teşekkür ederim.

Herkesin hakkını helal etmesini dilerim.

Benden yana hakkım helaldir."

Hasan Öztürk kimdir?

1968 yılında Çankırı’da doğdu. 1985 yılında girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni 1995 yılında bitirdi. 1986 yılında Zaman gazetesinde gazeteciliğe başladı. Hak-İş’e bağlı Hizmet İş ve Öz İplik İş Sendikalarında Basın Müşavirliği yaptı. Ankara merkezli çeşitli gazetelerde editör, haber müdürü, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. 1999 yılında Ayyıldız gazetesinin kuruluşunda bulundu. Aynı yılın Eylül ayında Yeni Şafak gazetesinde gece şefi olarak işe başladı. 2000 yılından itibaren Kanal 7 Televizyonu’nda da çalışmaya başladı. 3 yıl süreyle hem Yeni Şafak’ta hem Kanal 7’de çalıştı. 2003 yılında Kanal 7’de haber müdürü olarak görev aldı. 2008 yılında Ülke tv kurucu Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2009-2015 yılları arasında Haber7.com’da 2015-2016 yılları arasında Star gazetesinde günlük yazılar yazdı. Halen Ülke tv Genel Yayın Yönetmenliğine devam ediyor. Evli ve 3 çocuk babasıdır.