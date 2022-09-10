Yeni Şafak yazarı küplere bindi! O gelişme, resmen çılgına çevirdi

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik yönetiminde hazırlanan “LGBT Dosyası”nı kaldıran YouTube’a sitem etti.

Gazetenin YouTube Türkiye'ye dava açacağını belirten Kılıçarslan, “Kaybedecekler, biz de onları afişe edeceğiz yedi iklim dört bucakta” diye yazdı.

Yeni Şafak Gazetesi, LGBT’lileri masaya yatırdığı video haber dosyasını kaldıran YouTube'a dava açmaya hazırlanırken, Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan, söz konusu durumla ilgili “Vız gelir tırıs gidersiniz” başlıklı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Youtube Türkiye ofisi, bizim onları dava etmemizden de, bu davanın aleyhlerine sonuçlanması fikrinden de gayetle ürkmüş durumdalar. Çünkü 3 aydır engellemeye doyamadıkları dosyamızı yayından kaldırmalarının hukuken “aşırı saçma” olduğunun farkındalar. Kaybedecekler, biz de onları afişe edeceğiz yedi iklim dört bucakta.

Diğer yandan, Ersin Çelik de, ben de, kurumsal olarak tüm Yeni Şafak da “nefret söylemi tuzağına düşmeden”, asıl olanın “günahkârdan değil günahtan nefret etmek olduğu”nun bilincinde olarak LGBT işini anlamaya, anlamlandırmaya, modern dünyanın çektiği bütün numaraları faş etmeye devam edeceğiz.

Çünkü verdiğimiz mücadele, her şeyden arındırılmış olarak söylemek gerekirse, nesillerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi mücadelesidir. Kurum olarak bunun omuzlarımızda “tarihi bir sorumluluk olarak” durduğunun bilincindeyiz. Sonu nereye giderse gitsin, nereye çıkarsa çıksın bu sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz.

Onun için Youtube’a da, LGBT’yi “dokunulmaz alan” olarak tanımlayan modern duyarlılıklar dünyasına da kötü bir haberimiz var: Biz içerik üretmeye, LGBT hikâyesini, daha doğrusu LGBT pazarını anlamaya, anlamlandırmaya, sınıflandırmaya, bu pazarın kurduğu devasa ağı ifşa etme.”