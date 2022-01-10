Yeni rekorlar kıracağız 250 milyar doları yakalayacağız

Buğra Kardan

Pandemi döneminde dahi üretime devam eden, ihracata ara vermeyen Türkiye’ye büyük güven duyuluyor. 2020 ve 2021’de tedarik üssüne dönüşen ülkeye dünyanın dört bir yanından ürün talebi geliyor.

Yatırımlar artıyor

İktisatçılarca 2021 gibi 2022’nin de rekorlarla anılacağı kaydediliyor. Rekorların ardından yerli ve yabancı yatırımlarının daha da artacağı belirtiliyor. İlaveten “Türkiye’ye dünyanın dev firmaları akın edecek” deniliyor.

Reshorşng kavramı ön planda

Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, ihracat başarılarına yenilerinin ekleneceğine işaret ediyor. Türkiye’nin kritik bir dönemece girdiğine dikkat çeken Alkin, şunları ifade ediyor: “Türkiye 2022’de 250 milyar dolar ihracat yapar. Çünkü rekorlar peş peşe geliyor. Bu rekorlarda dünyanın dev üreticilerinin tedarikçi ülke adedini artırmak için attıkları adımlar önemli rol oynuyor. Öte yandan şu anda reshoring kavramı öne çıkıyor. Reshoring, hammadde ve ara mamulün ülke içinden veya yakın coğrafyadan tedarik edilmesi anlamına geliyor.

Malum, şu aşamada imalat ve ticaret yakın coğrafyada yoğunlaşıyor. Bu durum Türkiye’yi güvenilir liman haline getiriyor. Tedarikçi konumunu elde eden ülkenin 2030’da cari fazla vermesi ise gelecek 10 yılda yüksek katma değere odaklı yatırımlarını hızlandırm”asıyla mümkün olacak.”

Hedefte Avrupa var

Alkin, ayrıca şunları dile getiriyor: “Türkiye’nin yüksek katma değer sağlayacak alanlarda hammadde ve ara mamul noktasında kendi kendine yeter hale gelen bir ülke olması en temel hedef. Araştırmalar, Almanya’da çip sorunu nedeniyle otomobil üretiminin 2017’ye göre daralmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. İşte o nedenle Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa ülkeleri için reshoring kavramı yani yakın coğrafyadan ürün temin etmek önümüzdeki en az 5 yılın en kritik stratejisi olacak.”

Firmalar umutlu

İhracatçı firmalar da 2021 verilerinden memnun olup 2022 için umutlu. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, bölgesel talepleri süratle karşıladıklarını vurguluyor. İhracatta da ivme yakaladıklarının altını çiziyor. Karavelioğlu, “ihracatımızın yüzde 60’ını yapar hale geldiğimiz Avrupa’da Asyalı rakiplerimizden pazar payı kapmayı sürdürüyoruz” diyor. Karavelioğlu, ayrıca “İhracatta artış, 2022’nin ilk yarısında da hız kesmeyecek” şeklinde konuşuyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise 2021’in verimli geçtiğini anlatıyor. Öksüz, “İyi bir grafik ortaya koyuluyor. Avrupa’ya yakınlığımızın faydaları görülüyor. Bunu veriler de ortaya koyuyor. 2021’in 225.4 milyar dolar ihracatla tamamlanması hem moralleri hem de umutları artırıyor” görüşünü paylaşıyor.