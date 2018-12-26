Yeni psikolojik sınır aşıldı! Asgari ücret 2 bin 20 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Asgari Ücret Tespit Komisyonunun nihai kararına göre; 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır” dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Artış yüzde 26,05 oldu

Kararın komisyonda oybirliği ile alındığını ifade eden Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim’de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır.”

Üç çocuklu işçi için 2 bin 155 tl’ye ulaşacak

Bakan Selçuk, “Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır” diye konuştu. Selçuk, tespit edilen asgari ücretin başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni etti.

“Beklentilerimizin üzerinde oldu”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, “Beklentilerimizin üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. İlk toplantıdan itibaren hedef enflasyonla birlikte 2019 Yeni Ekonomik Program’da olan hedeflerin dikkate alınmasını talep etmiştik. Bunlar taleplerimizin üzerinde oldu” dedi.

TİSK taleplerini iletti

Asgari ücret işveren desteğiyle ilgili taleplerini toplantıda tekrar dile getirdiklerinin altını çizen Koç, Bakan Selçuk’un, “Bu konuda hükümetle görüşeceğini” ifade ettiğini aktardı.

Hedef 2 bin lira eşiğini aşmaktı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, “Bu çok muhteşem bir şey mi, yok, ama kabul edilebilir bir şey. Burada hedef 2 bin lira eşiğini aşmaktı. Kamuoyunun memnun olacağı bir rakam olduğunu umut ediyorum. Çünkü yüzde 26’lık bir zam oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Türk-İş olarak ilk günden itibaren 2 bin lira eşiğini aşmak hedeflerinin bulunduğunu belirten Atalay, “Bu ücret mükemmel bir ücret değil ama kabul edilebilir bir ücret. Başta Sayın Bakanımızın yoğun emeği var” dedi.

“2 bin liranın altına düşmemesi beni sevindirdi”

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan asgari ücretli işçi Gülden Görmez de kamuoyunda 2 binin üzerinde bir asgari ücretin belirlenmesi beklentisinin olduğunu dile getirerek, Türk-İş’in talebinin de bu yönde olduğunu anımsattı.

“Çok iyi bir rakam mı, denilemez ama 2 bin liranın altına düşmemesi beni sevindirdi” diyen Görmez, hedeflerinin 2 bin liranın altına düşmemek olduğunu, bunu da başardıklarını söyledi.

“İstihdam desteği önemli”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019’da asgari ücret prim desteğinin 12 ay boyunca verileceği yönündeki açıklamanın önemli bir müjde olduğunu söyledi. Avdagiç, 100 TL olan destek tutarının günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmesini önerdi.

MÜSİAD: Tatmin edici

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz. Böylece 2018 sonu için tahmin edilen yüzde 20 civarındaki enflasyon oranının üzerinde bir artış oranı belirlenmiş ve çalışanlarımızın alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

Enflasyona ezdirilmedi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, mevcut şartlar içerisinde işçinin enflasyona karşı kayıplarının giderilmiş olduğunu belirterek, “Günümüz şartları içerisinde hükümetimiz gerekli özveriyi göstermiştir. 2019’dan başlayarak ev ödevimiz de belli olmuştur. Daha çok üreterek, enflasyonu tek hanelere çekerek, çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmememiz gerekmektedir” dedi.