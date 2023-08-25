  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alevi derneklerinden 'şeriat' provokasyonu!

Prigojin'in ölümünün ardından Putin'den ilk açıklama: Ciddi hataları vardı!

Petrol ihracatı, Türkiye ile IKBY işbirliği: Bu kez yeni gelişme ortaya çıktı! Ceyhan üzerinden yeniden başlatılacak

Gram altın 1.654 lira diyen Hatice Kolçak kötü haberi verdi, uyardı! Gram altında bu rakamlar olacak, değerlendirin

Son dakika... Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Eski Türkiye'yi maalesef canlandıramıyorlar diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her zaman Allah'a dayandık, sözümüzü yerine getireceğiz' dedi

BM: Arakan katliamından Myanmar ordusu sorumlu tutulmalı

PFDK Türkiye kararını duyurdu: 3 büyük kulübe ceza! Ahmet Nur Çebi, Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan

Araç sahipleri dikkat, acele edin! Renault’tan çılgın dev teklif belli oldu: 40.000 TL inecek! Satın aldılar!

ABD'den Beyaz Saray basınına konuştu! Arap ülkesi ve İsrail arasında normalleşme açıklaması bomba gibi düştü
Dünya Yeni petrol keşfi dünyaya duyuruldu! Büyüklüğü gizli tutuluyor
Dünya

Yeni petrol keşfi dünyaya duyuruldu! Büyüklüğü gizli tutuluyor

Yeniakit Publisher
2023-08-25 08:00:00 - 2023-08-25 08:04:46
Yeni petrol keşfi dünyaya duyuruldu! Büyüklüğü gizli tutuluyor

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı uluslararası enerji şirketi "Cheiron"un Süveyş Körfezi'nin kuzeyinde yeni bir petrol sahası bulduğu belirtildi.

Açıklamada, ortaya çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu kaydedilirken miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, 12 Şubat'ta Mısır Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol ihracatının 2022’de yüzde 41 arttığını ifade etmiş, 2025 yılına kadar 300 doğal gaz ve petrol kuyusu açmayı planladıklarını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23