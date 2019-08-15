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Yeni PAÜ’lüler irtibat masasından sonra ring servisiyle ulaşımı sağlayacak

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 2019-2020 Akademik Eğitim Öğretim Yılında kayıt yaptıracak öğrencileri için hazırlıklarını tamamladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:30
Yeni PAÜ’lüler irtibat masasından sonra ring servisiyle ulaşımı sağlayacak

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 2019-2020 Akademik Eğitim Öğretim Yılında kayıt yaptıracak öğrencileri için hazırlıklarını tamamladı. PAÜ ailesinin yeni üyeleri Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde kurulacak ‘irtibat masası’ ile karşılayacak.


Denizli PAÜ 9-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek kayıt haftasında rektörlüğünce öğrencilerin ve ailelerinin rahat bir şekilde kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için gerekli önlemlerin alındı. Tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanmak üzere oryantasyon programını hazırlayan ve uygulanmasına rehberlik edecek olan Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDREM), programın ilk adımı olarak karşılama ekibi ile birlikte terminalde yeni kayıt irtibat masası kurulacak. Gönüllü öğrenciler hafta boyunca yeni kayıt için gelen öğrencilerin sorularını cevaplayacak. Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere üniversitenin tahsis ettiği servislerle, terminalden PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesine yönlendirilecek.


Rektörlük binası giriş katında oluşturulan kayıt alanında işlemlerini tamamladıktan sonra, tekrar servislerle dönüş için terminale ulaştırılacak. Rektörlük binası giriş katında oluşturulan kayıt alanında kurulan bilgilendirme masalarında PDREM’in görevlendirdiği gönüllü öğrenciler, üniversite hakkında merak edilen detayları yeni PAÜ’lülerle paylaşacak. E-kayıt yaptıran öğrenciler ise oryantasyon programının ikinci adımı olan oryantasyon haftasında 16-27 Eylül kendi dallarında veya Yabancı Diller Yüksekokulunda düzenlenecek üniversite tanıtım sunumları sırasında oryantasyon setlerini edinebilecek.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:30
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