Yeni partiyle ilgili bomba iddia! Davutoğlu o ismi genel başkan yardımcısı yapacak Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iddia edilen yeni partide, bir dönem AK Parti'de etkin şekilde görev alan ve 3 dönem Manisa milletvekilliği yapan Selçuk Özdağ'ı genel başkan yardımcılığına getireceği öne sürüldü.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun vitrin isimleri de belli olmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yarışan; ancak ittifak nedeniyle aday gösterilmeyen Selçuk Özdağ'ın Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği iddia edildi. Bir dönem AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı yapan ve yıllarca Manisa milletvekilliği görevini yürüten Selçuk Özdağ'ın, Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulacak partide yer alacağı öğrenildi. Selçuk Özdağ'ın yeni partide genel başkan yardımcılığı düzeyinde görev alması bekleniyor.

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