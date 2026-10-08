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Gündem Yeni Partili Özlale'nin mumu hemen söndü: Bakan Göktaş’ın babası dediği kişi Bartınlı yatırımcı çıktı
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Yeni Partili Özlale'nin mumu hemen söndü: Bakan Göktaş’ın babası dediği kişi Bartınlı yatırımcı çıktı

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Yeni Partili Özlale'nin mumu hemen söndü: Bakan Göktaş’ın babası dediği kişi Bartınlı yatırımcı çıktı

Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale’nin, Aile bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası olarak göstermeye çalıştığı Hasan Özdemir’in, Bartınlı 66 yaşında bir yatırımcı olduğu ve sadece isim benzerlikleri bulunduğu tespit edildi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, düzenlediği basın toplantısında fon krizine ilişkin yeni iddiaları gündeme taşıdı. Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a Hedef Portföy’de 170 milyon liralık işlem yapıp yapmadığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ise babası Hasan Özdemir’in fonlarda toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediğini sordu.

Ancak Özlale, kimlik numaralarını karıştırarak komik duruma düştü. Özlale’nin Bakan Göktaş’ın babası olarak gösterdiği Hasan Özdemir’in Göktaş'ın babası olmadığı ortaya çıktı.

DÖRT BİN HASAN ÖZDEMİR VAR

Oda TV’de yer alan habere göre Özlale'nin isimleri karıştırdığı Hasan Özdemir 66 yaşında Bartınlı bir vatandaş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ailesinin kökleri ise Konya ve Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine dayanıyor.

Aile Bakanı Göktaş da iddialara sert tepki göstererek bu açıklamaların iftiradan ibaret olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat da fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Bolat, fondaki parasının bakan olmadan önce yatırdığı aile birikimi olduğu ve kira sertifikası getirisinde parasının geçen yıllar içinde değer kazandığını açıkladı.

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