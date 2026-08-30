  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terör devleti çok rahatsız olmuştu! İstanbul’da Mekke Anlaşması Zirvesi KKTC açıklarında yolcu gemisi battı! Hayatını Kaybedenler Var Halk otobüsü bile daha kalabalık… Ümit Özdağ’dan dev miting! TSK için ilk aşamada 6 adet üretilecek Teslim edilecek ilk HÜRJET Gök Vatan’la buluştu Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı’nı selamladılar Donanma İstanbul’a indi Hücredeki Filistinli kadınlara iğrenç muamele! Ben-Gvir yine kahpeliğini yaptı Diyarbakır’da sokaklara teröristlerin fotograflarının asıldı! Skandal sonrası apar topar harekete geçildi Erdoğan 30 Ağustos nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti Nafakada yeni adaletsizliklere kapı açılmamalı Popüler müzik akımları siyonizme hizmet ediyor
Gündem ABD'den Basra Körfezi'nde alçak füze saldırısı! Lark Adası hedef alındı, ölü ve yaralılar var!
Gündem

ABD'den Basra Körfezi'nde alçak füze saldırısı! Lark Adası hedef alındı, ölü ve yaralılar var!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD'den Basra Körfezi'nde alçak füze saldırısı! Lark Adası hedef alındı, ölü ve yaralılar var!

Hürmüz Boğazı'nın kritik noktalarından biri olan Lark Adası'na ABD ordusu tarafından saldırı düzenlendi.

Basra Körfezi'nde haftalardır süren askeri durgunluk, ABD ordusunun insansız hava araçlarıyla İran'ın stratejik Lark Adası'nı hedef almasıyla sona erdi. "Amerikan-siyonist düşman" tarafından gerçekleştirildiği duyurulan füzeli İHA saldırısında sivillerin de aralarında bulunduğu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu açıklandı.

 

Devrim Muhafızları'ndan intikam yemini! Bölge tamamen ateş çemberine döndü!

Saldırıyı doğrulayan İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in iç sorunlarını örtbas etmek için böyle bir provokasyona imza attığını belirterek misilleme yapılacağını ilan etti. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kontrol eden, sürat teknelerine ev sahipliği yapan ve mayın harekatlarında kritik rol oynayan adanın vurulmasıyla birlikte, Washington ile Tahran hattında savaş rüzgarları yeniden esmeye başladı.

Arakçi’den ABD’ye enerji piyasası suçlaması: Trump’ı savaşta tutmak istiyorlar
Arakçi’den ABD’ye enerji piyasası suçlaması: Trump’ı savaşta tutmak istiyorlar

Dünya

Arakçi’den ABD’ye enerji piyasası suçlaması: Trump’ı savaşta tutmak istiyorlar

ABD tek kurşun sıkmadan ülkeyi ele geçirdi! Eşofmanı giydirdi, petrole çöktü
ABD tek kurşun sıkmadan ülkeyi ele geçirdi! Eşofmanı giydirdi, petrole çöktü

Dünya

ABD tek kurşun sıkmadan ülkeyi ele geçirdi! Eşofmanı giydirdi, petrole çöktü

İsrail'in seçim propagandasının altından hamisi ABD çıktı Hırsız Siyonist işgali bile çaldı
İsrail'in seçim propagandasının altından hamisi ABD çıktı Hırsız Siyonist işgali bile çaldı

Dünya

İsrail'in seçim propagandasının altından hamisi ABD çıktı Hırsız Siyonist işgali bile çaldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Lübnan'a net mesaj! İsrail tehdidine karşı tam destek kararı!
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Lübnan'a net mesaj! İsrail tehdidine karşı tam destek kararı!

Gündem

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Lübnan'a net mesaj! İsrail tehdidine karşı tam destek kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23