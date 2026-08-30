ABD'den Basra Körfezi'nde alçak füze saldırısı! Lark Adası hedef alındı, ölü ve yaralılar var!

Basra Körfezi'nde haftalardır süren askeri durgunluk, ABD ordusunun insansız hava araçlarıyla İran'ın stratejik Lark Adası'nı hedef almasıyla sona erdi. "Amerikan-siyonist düşman" tarafından gerçekleştirildiği duyurulan füzeli İHA saldırısında sivillerin de aralarında bulunduğu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu açıklandı.

Devrim Muhafızları'ndan intikam yemini! Bölge tamamen ateş çemberine döndü!

Saldırıyı doğrulayan İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in iç sorunlarını örtbas etmek için böyle bir provokasyona imza attığını belirterek misilleme yapılacağını ilan etti. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kontrol eden, sürat teknelerine ev sahipliği yapan ve mayın harekatlarında kritik rol oynayan adanın vurulmasıyla birlikte, Washington ile Tahran hattında savaş rüzgarları yeniden esmeye başladı.