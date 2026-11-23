Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Külliye’de! Kabine toplantısı yoğun gündemle başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yine yoğun bir gündemle toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı. Yıl sonundan önce hayata geçirilmesi planlanan emekli maaşlarına yönelik iyileştirme, fon soruşturmasıyla ilgili son gelişmeler, ekonomi ve bölgemizde yaşanan savaş ve olası çatışmaların masada olduğu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararları kamuoyuna duyurması bekleniyor.
Milyonlarca emekli de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya kilitlenmiş durumda.