Valilik açıkladı: Bir ile daha yağış uyarısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde bu akşamdan itibaren etkisini artıracak kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarılırken, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kara dönüşmesinin beklendiği ifade edildi.
Zonguldak Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kent genelinde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Bu akşam saat 21.00'de başlaması beklenen yağışların 24 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kent genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte iç ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği belirtildi.
Valilik, kuvvetli yağışların yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.