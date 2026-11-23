Türkiye’nin Zengezur koridoru olarak gündeme getirdiği ancak ABD arabuluculuğunda hayata geçirildiği için ismi Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu (TRIPP) olarak tescil edilen Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak olan projenin başlaması nedeniyle ABD Başkanı Trump ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ayrı ayrı görüntülü kutlama mesajları yayınladı.

Trump, mesajında tarihi barış anlaşması dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

NOBEL ADAYLIĞI İÇİN DE TEŞEKKÜR ETTİ

Sürece katkıda bulunarak bugünün gerçekleşmesini sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Trump, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi, bölgesel barışı ve kalkınmayı desteklediklerini ifade etti. Trump, kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesinin teklif edilmesine yönelik teşekkürlerini de dile getirdi. ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin ve ülkeye yapılan yatırımların mevcut düzeyine dikkati çekti.

Projenin Ermenistan açısından taşıdığı ekonomik öneme dikkat çeken Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise TRIPP'in, Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana hayata geçirilen en büyük ekonomik proje olduğunu söyledi.

ZENGEZUR KORİDORUNUN TA KENDİSİ

TRIPP projesi doğrudan Zengezur Koridoru'nun kendisi. Türkiye'nin gündeme getirdiği ve kamuoyunda Zengezur Koridoru olarak bilinen güzergâh, ABD arabuluculuğunda varılan anlaşmayla Uluslararası Barış ve Refah için Trump Yolu (TRIPP) adıyla yeniden markalanarak uluslararası bir ticaret hattına dönüştürülmüştü.