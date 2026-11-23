Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
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Fatih'te Haseki tramvay durağı yakınında tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Fatih'te Haseki tramvay durağı yakınında tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralananların olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara müdahale için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kazanın ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.