Yakut kırmızısı taneleri ve mayhoş tadıyla bilinen nar, içerdiği besin öğeleri ve bitkisel bileşiklerle öne çıkıyor. Halk arasında "aril" olarak da adlandırılan nar taneleri; C vitamini, folat, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra iltihap önleyici (anti-enflamatuar) yağ asitleri barındırıyor. Nara canlı kırmızı rengini veren antosiyaninler başta olmak üzere yüksek orandaki flavonoidler, güçlü birer antioksidan görevi görüyor. Bu bileşikler, hücre hasarına ve kronik hastalıklara yol açabilen serbest radikalleri etkisiz hale getirerek oksidatif stresle mücadele ediyor.