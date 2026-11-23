Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

T3 TÜNELİ MEVKİSİNDE DEHŞET ANLARI

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İzmit mevki T3 tüneli İstanbul istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 60 ZK 477 plakalı kamyon ile 34 TA 3021 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli şekilde çarpıştı. Kamyonla çarpışan otomobil adeta demir yığınına dönerken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.