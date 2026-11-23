Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Sofascore Podcast'e konuk olarak kariyerine ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Çocukluk hayalinin Beşiktaş'ta forma giymek olduğunu söyleyen milli futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "20-30 yıl sonra bile kimsenin beni unutmamasını istiyorum" dedi. Babası, amcaları ve ailesinin iki tarafının da Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, küçük yaşlardan itibaren siyah-beyazlı takımı desteklediğini ifade etti. Beşiktaş'ta forma giymenin çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Kökçü, "Benim için Beşiktaş sadece bir kulüp değil, hayatım. Burada oynamak her zaman hayalimdi. Gerçekleştiğinde hayal ettiğimden bile daha güzel oldu" diye konuştu.