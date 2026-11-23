Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Orkun Kökçü'den flaş açıklama
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı kulüpten ayrılıp ayrılmayacağına yönelik sorulan soruya cevap verdi.
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı kulüpten ayrılıp ayrılmayacağına yönelik sorulan soruya cevap verdi.
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Sofascore Podcast'e konuk olarak kariyerine ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Çocukluk hayalinin Beşiktaş'ta forma giymek olduğunu söyleyen milli futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "20-30 yıl sonra bile kimsenin beni unutmamasını istiyorum" dedi. Babası, amcaları ve ailesinin iki tarafının da Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, küçük yaşlardan itibaren siyah-beyazlı takımı desteklediğini ifade etti. Beşiktaş'ta forma giymenin çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Kökçü, "Benim için Beşiktaş sadece bir kulüp değil, hayatım. Burada oynamak her zaman hayalimdi. Gerçekleştiğinde hayal ettiğimden bile daha güzel oldu" diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK GİBİ BİR HEDEFİM YOK" - Kariyerindeki en gurur verici anın Beşiktaş'a imza attığı gün olduğunu söyleyen milli futbolcu, siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar kalmak istediğini dile getirdi. Kökçü, "Açıkçası Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir hedefim yok. Her gün burada şampiyon olmak, kupalar kazanmak ve başarılı olmak için uyanıyorum. 20-30 yıl sonra bile kimsenin beni unutmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarının beklentilerini çok iyi bildiğini belirten Kökçü, siyah-beyazlı camianın mücadeleye verdiği önemi şu sözlerle anlattı: "Beşiktaş'ı seven insanlar, Beşiktaş'ı her zaman kazandığımız için sevmiyor. Beşiktaş'ı seviyorlar çünkü her şeyinizi vermeniz gerekiyor ve bunu gördüklerinde zaten mutlu oluyorlar."
TÜRKİYE'Yİ SEÇTİĞİ ANI AÇIKLADI - Hollanda'da doğup büyümesine rağmen Türkiye Milli Takımı'nı tercih eden Orkun Kökçü, kararında EURO 2008'in etkili olduğunu söyledi. Türkiye'nin Hırvatistan'ı penaltılarla elediği çeyrek final karşılaşmasını unutamadığını belirten Kökçü, "O maçta tam olarak 'Türkiye için oynamak istiyorum' diye düşündüm. Türkiye Futbol Federasyonundan teklif geldiğinde düşünmeme gerek yoktu" dedi. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin grup aşamasında elenmesinin kendisini üzdüğünü de belirten milli futbolcu, taraftarların başarı beklentisini karşılayamadıklarını kabul etti.
"MİLLİ TAKIM KAPTANLIĞINI İSTİYORUM" - Beşiktaş'ta kaptanlık görevini üstlenen Orkun Kökçü, bir gün A Milli Takım'ın da kaptanı olmayı istediğini söyledi. Sergen Yalçın'ın kendisine duyduğu güvenin önemli olduğunu belirten Kökçü, "Beni kaptan yaptı. Bu da bana ne kadar güvendiğini gösteriyor. Umarım bir gün Türkiye'nin de kaptanı olurum. Bu sorumluluktan hiçbir zaman kaçmam" ifadelerini kullandı.
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