AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, fosil yakıtlara ilişkin bir ifadenin yer almadığı son taslağın iklim hedefleri bakımından geri adım olacağını belirterek bu nedenle metni reddettiklerini ve görüşmelerden çekildiklerini duyurdu.

FOSİL YAKITLAR ÇEVRE DOSTU GİBİ GÖSTERİLEMEZ DİYEREK MASADAN KALKTILAR

Brüksel'de gerçekleştirilen günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Itkonen, COP31'in sonucundan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Birkaç tarafın çıkarlarının pek çok ülkenin ihtiyaç duyduğu adımların önüne geçmesine izin verildiğini savunan Itkonen, en düşük ortak paydada buluşmayı uzlaşma olarak görmediklerini dile getirdi. Fosil yakıtları adeta çevre dostu gibi yansıtan bir kararı onaylamalarının mümkün olmadığını söyleyen Itkonen, daha iyi bir metin gelmeyeceğinin anlaşılması üzerine son ana kadar süren müzakerelerden çekilme kararı aldıklarını kaydetti.

EMİSYONUN YÜZDE 94'ÜNÜ OLUŞTURAN ÜLKELERE ÇAĞRI VE REFORM MESAJI

AB'nin küresel emisyonların yalnızca yüzde 6'sından sorumlu olduğuna dikkat çeken Itkonen, asıl hedefin geri kalan yüzde 94'lük dilimi oluşturan ülkeleri de ortak çabaya dahil etmek olduğunu vurguladı. Ek mali taahhütlere kapıyı kapattıkları yönündeki eleştirilere de yanıt veren sözcü, iklim finansmanı dahil pek çok başlıkta yapıcı görüşmeler yürüttüklerini ancak belirleyici kırılmanın fosil yakıt maddesinin metne girememesi olduğunu belirtti. Itkonen ayrıca, yaklaşık 200 ülkeyi buluşturan COP sürecinin artık sonuç üretecek şekilde reforme edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.