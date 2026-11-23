Özgür Özel/İmamoğlu yandaşı sözde gazeteci İsmail Saymaz, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu hakkında ipe sapa gelmez iddialarda bulundu. Saymaz, Teoman Mutlu’nun anket şirketlerine para verdiğini ve anketlerde kendi partisinin oy oranlarının yüksek gösterildiğini ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Mutlu, İsmail Saymaz’a yönelik sert ifadeler kullandı.

“Sizi gidi iftiracı korkaklar sizi! Ne oldu? İki iftira atıp sindiririm, mi sandınız” diyen Mutlu, şöyle devam etti:

“Ben senin ipini tutan patronların gibi çiğ yemedim ki karnım ağrısın ey İsmail Saymaz! Sen beni kimlerle karıştırıyorsun utanmaz herif. Satılmış ve kirlenmiş kaleminle yazdığın bütün iftiralara bir bir cevap veriyorum. Adamsan iyi dinle.”

Bu sert sözlerin ardından Teoman Mutlu, İsmail Saymaz’ın iddiaları hakkında uzun uzun açıklamalarda bulundu.

Mutlu’nun sert sözleri sosyal medyada gündem olurken, CHP’li Erkan Çakır da, “Yine İsmail Saymaz yine bir algı operasyonu… Bize yaptığının aynısını bu sefer Teoman Mutlu’ya yapmak istemiş. Ama helal olsun Teoman bey hakkını vermiş. Ayrıca İsmail’in taktiğini biliyorum. Böyle insanlar hakkında kulaktan dolma haberler yapıp onları koparmak…” ifadelerini kullandı.