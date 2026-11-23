Firari aslanın Uskumruköy'de yaşayan bir İran vatandaşı tarafından beslendiği ve kafes temizliği sırasında kaçtığı öne sürülürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAFES TEMİZLİĞİ SIRASINDA KAÇTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kamerası görüntülerinde dişi bir aslan tespit edilmesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Arama çalışmaları sürerken vahşi hayvanın bölgede ikamet eden İran uyruklu bir şahsa ait olduğu ve bahçe ile kafes temizliği esnasında firar ettiği ileri sürüldü. Ortaya atılan iddianın henüz resmi makamlarca doğrulanmadığı kaydedildi.

BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ, 70 PERSONEL VE 7 DRONLA ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aslanın görülmesi ve sahibinin tespit edilmesi için soruşturma başlatarak hayvanın hangi şartlarda tutulduğunu ve nasıl kaçtığını mercek altına aldı. Bölgede jandarma, zabıta ve Milli Parklar ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 personel ile 7 dronla arama faaliyetleri yürütülüyor.

BELGRAD ORMANI VE ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞILDI, YOLLAR KAPATILDI

Ekiplerin çalışmalarını Uskumruköy Buket Evleri girişi, Uskumruköy Beton Santrali, Gümüşdere Ayazma Çayırı, Belgrad Ormanı girişi ve Bahçeköy Su Deposu civarında yoğunlaştırdığı bildirildi. Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda bulunabileceği değerlendirilen aslan nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, jandarma bazı yolları trafiğe kapattı ve bölgeden henüz bir ize rastlanmadığı aktarıldı.