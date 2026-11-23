Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'e ilişkin eleştirilerde bulunan Yeni Parti lideri Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Kurum, "Sizin gibi piyon olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı ve dünyanın en kapsamlı iklim zirvesi olarak nitelendirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) süreci devam ederken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen eleştirilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan tepki geldi.

"MİLLİ MENFAATİ BİLMİYORSUNUZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Kurum, muhalefetin iklim diplomasisindeki duruşunu eleştirdi. Bakan Kurum, Özgür Özel'e yönelik yaptığı açıklamada, "Özgür Bey, milli menfaatin ve duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DAYATMALARLA TAVİZ VERMEZ"

Türkiye'nin uluslararası arenadaki kararlı tutumuna vurgu yapan Kurum, ülkenin dış kaynaklı baskılar karşısında geri adım atmayacağının altını çizdi. Kurum, paylaşımını şu şekilde sürdürdü:

"Sadece şunu bilin: Türkiye dayatmalarla duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız."