Ermenistan hükümeti tarafından yayımlanan yeni anayasa taslağında, ülkenin mevcut sınırları dışında toprak iddiaları öngören "Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf ifadeleri yer bulmadı.

Ermenistan hükümeti, yeni anayasa taslağını hükümetin resmi internet sayfasında yayımladı.

Taslakta, Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önce bilgisini verdiği şekilde, "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf içeren ifadeler kullanılmadı.

Yeni anayasa için öngörülen giriş kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı; devlet varlığımızın sürekliliği ve gelişimi uğruna, uluslararası alanda tanınan topraklarımız üzerinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesle aktarma kararlılığıyla hareket ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ederiz. Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç ve dış ilişkilerinin temel ilkeleri hususundaki ortak mutabakatımızdır."

Mevcut Ermenistan Anayasası'nın giriş kısmında ise Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yer alıyor. Söz konusu bildirge Türkiye ve Azerbaycan topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia ediyor.

"Ağrı Dağı" ifadesine yer verilmedi

Mevcut anayasada "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sembolleri" maddesi altında bulunan bayrak, arma ve marşa ilişkin hükümler de yeni taslakta yeniden düzenlendi.

Mevcut anayasanın 21. maddesinde, ülkenin bayrağı ile "Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı" tasvirlerinin yer aldığı armaya ilişkin hükümler bulunuyor.

Yeni anayasada ise söz konusu hususlara ilişkin yalnızca, "Ermenistan Cumhuriyeti'nin sembolleri arma, bayrak ve marştır. Armanın ve bayrağın tanımı ile marş, referandumla kabul edilen kanunla belirlenir." ifadelerine yer verildi. Taslakta armalar ve semboller detaylandırılmıyor.

Dikkati çeken bir diğer değişiklik de 1. maddeye "laiklik" ilkesi eklenerek söz konusu hükmün yeni anayasa taslağında "Ermenistan Cumhuriyeti egemen, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." şeklinde sunulması oldu.

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, yeni anayasa taslağını sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tüm vatandaşların internet sitesinden anayasa taslağını okuyup teklif gönderebileceğini belirtti.