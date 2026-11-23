Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

BAKAN FİDAN MISIR VE SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

MESRUR BARZANİ İLE DE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, diplomatik temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan ile Barzani'nin görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

GÖRÜŞMELERDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, üç görüşmenin de bölgedeki son gelişmelere odaklandığını bildirdi.

Ancak görüşmelerde hangi başlıkların ayrıntılı olarak değerlendirildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Taraflar arasında alınan herhangi bir karar veya varılan anlaşma konusunda da açıklama yapılmadı.