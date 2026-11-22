Nadal, "Real Madrid her zaman hayatımın bir parçası oldu. Anne babadan çocuklara aktarılan bir değer ve insanları bir araya getiriyor. Ailemle beni hafta içi ve pazar günleri maçları birlikte izlerken bir araya getirdi. Şimdi yönetim kuruluna katılma fırsatı bulmak benim için son derece heyecan ve mutluluk verici." ifadelerini kullandı.