Nadal’dan Real Madrid hamlesi! Yönetim kuruluna seçildi
Rafael Nadal, tenis kariyerinin ardından yeni bir sayfa açtı. İspanyol tenis efsanesi, Real Madrid Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Gelişme spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.
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Rafael Nadal, tenis kariyerinin ardından yeni bir sayfa açtı. İspanyol tenis efsanesi, Real Madrid Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Gelişme spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Kortta bitmeyen mücadelesiyle adını tenis tarihine yazdırdı... 22 Grand Slam şampiyonluğu ve 14 Fransa Açık zaferiyle sporun unutulmazları arasına girdi. TRT Spor’da yer alan habere göre Rafael Nadal, şimdi kariyerine yeni bir sorumluluk ekliyor. İspanyol tenis efsanesi, Real Madrid Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
Kulübün genel kurulunda yapılan oylamada Nadal, üyelerin yüzde 99 virgül 5’inin desteğini aldı. 2011’den bu yana Real Madrid’in onursal üyesi olan Nadal, yönetim kuruluna katılmanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.
Nadal, "Real Madrid her zaman hayatımın bir parçası oldu. Anne babadan çocuklara aktarılan bir değer ve insanları bir araya getiriyor. Ailemle beni hafta içi ve pazar günleri maçları birlikte izlerken bir araya getirdi. Şimdi yönetim kuruluna katılma fırsatı bulmak benim için son derece heyecan ve mutluluk verici." ifadelerini kullandı.
Nadal, kulübe büyük bir tevazuyla katkı sunmak istediğini belirtti. Tenisin efsanesi, Real Madrid’in dünyanın en iyi spor kulübü olmayı sürdürmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.
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