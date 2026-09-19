Yeni Parti’de isim pazarlığı krizi! Öztürk Yılmaz’dan Özgür Özel’e: Adaylığı ver, ismi al
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Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim krizinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir kulis gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ın, Özgür Özel cephesine parti ismi karşılığında cumhurbaşkanı adaylığı şartı sunduğunu öne sürdü. Yılmaz ise daha önce görüşmelerde birleşme dahil farklı formüllerin konuşulduğunu açıklamıştı.
Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz’ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi arasındaki isim tartışmasında yeni bir perde açıldı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti’ye isim değişikliği konusunda tebligat gönderildiği açıklanmış, tarafların sorunun çözümü için bir dizi görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Öztürk Yılmaz, iki parti arasında bugüne kadar 6 görüşme gerçekleştirildiğini ve masada yalnızca isim meselesinin değil olası birleşmenin de bulunduğunu açıklamıştı.
Görüşmeleri tıkayan talep gündeme geldi
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 yayınında görüşmelerin sonuçsuz kalmasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.
Burhan’ın aktardığına göre Öztürk Yılmaz, Özgür Özel cephesine cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden bir formül sundu.
Burhan, Yılmaz’ın teklifini, “Ver cumhurbaşkanı adaylığını, al Yenilik Partisi’nin ismini” sözleriyle özetledi.
Özgür Özel’in kendisini aday ilan etmesini istedi
Burhan’ın aktardığı kulise göre Yılmaz’ın talebi yalnızca adaylıkla da sınırlı değildi. Özgür Özel’in Yenilik Partisi Genel Merkezi’ne gelmesi, gazetecilerin ve kameraların çağrılması ve burada Yılmaz’ın cumhurbaşkanı adayı olduğunun kamuoyu önünde açıklanması istendi.
Burhan, bu şartın yerine getirilmesi halinde isim konusunda mutabakat sağlanabileceğinin iletildiğini öne sürdü. Bu anlatım Sinan Burhan’ın aktardığı bir kulis iddiası; taraflarca ortak bir açıklamayla doğrulanmış değil.
Öztürk Yılmaz ne dedi?
Öztürk Yılmaz ise gündeme gelen iddiaya ilişkin gazeteci Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada ayrıntıları doğrulamadı ve “spekülasyonlara” cevap vermeyi doğru bulmadığını söyledi. Yılmaz, amaçlarının “kabul edilebilir, akıllı ve pratik bir çözüm” bulmak olduğunu ifade etti.
Yılmaz, birkaç gün önce tv100’de yaptığı açıklamada da Yeni Parti ile altı kez görüştüklerini doğrulamış; görüşmelerde isim sorununun yanı sıra birleşme seçeneğinin de ele alındığını söylemişti.
Özgür Özel: Milletin koyduğu ismi değiştirtmeyiz
Özgür Özel ise isim tartışmasına ilişkin Bursa’daki konuşmasında hukuki sürece işaret etmiş ve Anayasa Mahkemesi’nin isim benzerliği bulunduğuna karar vermesi halinde küçük bir değişiklik yapılabileceğini söylemişti. Özel buna karşın “Yeni Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirtmeyiz” mesajını vermişti.
Böylece Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması, Yargıtay’dan başlayan hukuki sürecin ötesine geçerek iki parti arasında yürütülen görüşmeler ve cumhurbaşkanı adaylığı şartı üzerinden yeni bir siyasi tartışmaya dönüştü.
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