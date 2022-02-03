Yeni parti kuracağı iddialarına Ağıralioğlu’ndan cevap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine İYİ Parti'nin önemli isimlerinden olan Yavuz Ağıralioğlu tepki göstererek, "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!" demişti.

İstifa iddiaları da yükselmişti

Ankara kulislerinde, CHP'nin İYİ Partili isimlere randevu vermediği, hatta İYİ Partili bazı siyasetçilerin istifa edeceği konuşulmuştu.

"Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kuracak" iddiası

Bu akşam da yine dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Ağıralioğlu'nun, yeni bir parti kuracağı öne sürüldü.

Konu ile alakalı gazeteci Arzu Erdoğral'a konuşan İYİ Partili siyasetçi, iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:

"İYİ Parti'yi kurduk, yerel yönetimleri kazandık şimdi ilk seçimde iktidar olmanın gayretindeyiz. Biz şu anda iktidar iddiası olan coşkulu bir partiyiz.

İlk seçimde emaneti alacağız inşallah. İttifak ile ilgili olanlar dahil herşey algı ve iftira.

Buralara kadar düşmesi iktidarın gerçekten çok sıkıştığının göstergesi."