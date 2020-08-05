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Siyaset

Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce görüşmelere başladı

CHP'deki tartışmalı kurultay sonrası yeni parti kurmak için harekete geçtiği öne sürülen CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:40:00 - 2020-08-05 11:50:06
Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce görüşmelere başladı

Daha önce 2 kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ancak 'tek adam' Kılıçdaroğlu'nu devirma başarısı gösteremeyen CHP'li Muharrem İnce, yeni parti için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde yapılan tartışmalı kurultay sonrası yeni bir hamle başlatan İnce, artık gemileri yaktı.

İstanbul'da çalışamlara başladı

Son 1 haftadır Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağına yönelik iddialar kamuoyuna meşgul ederken, İnce soluğu İstanbul'da aldı. Kurban Bayramı'nda Bodrum'da olan İnce, tatil dönüşü İstanbul'a geldi. Burada yeni parti için çeşitli temaslarda bulunduğu öne sürülen İnce'nin 18 kişi ile görüştüğü ve bu görüşmelerin büyük çoğunluğunun olumlu olduğu bildirildi.

'Parti kurma' baskısı

CHP Genel Merkezi'nin ise İnce'nin bu hamlesie karşılık, millevekillerinden bir grup oluşturduğu ve bu isimlerin Muharrem İnce'yi arayarak parti kurmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ve İnce'nin bu taleplere olumsuz cevap verdiği öğrenildi.

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