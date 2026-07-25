'Yeni Parti’ eski zihniyet

CHP’de ‘mutlak butlan’ kararıyla başlayan kriz, partiyi ikiye böldü. Özgür Özel ile beraber 91 vekil istifa ederken İçişleri Bakanlığı’na açılacak partinin dilekçesi sunuldu.

CHP’deki başkanlık süreci, rüşvet ve yolsuzluk gibi skandalların gölgesinde geçen Özel’in ‘Yeni Parti’si ‘temiz bir siyaset’ görüntüsünden çok uzak duruyor. Kamuoyunda, yaşanan bölünmenin bir fikir davası değil koltuk kavgası olduğuna dikkat çekilirken ‘yeni parti ama eski zihniyet’ yorumları yapılıyor.

'YENİ PARTİ'YLE CHP RESMEN İKİYE BÖLÜNDÜ!

CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından başlayan kriz, yeni bir siyasi oluşum sürecine dönüştü. Özgür Özel'in, yeni parti kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den ayrıldığı, kendisiyle birlikte 91 milletvekilinin de partiden istifa ederek yeni oluşumun kurucuları arasında yer aldığı bildirildi.

Konuya ilişkin konuşan Özel, “Arkadaşlarımız, Yeni Parti'nin kuruluş evrakını teslim edip partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden alındı belgesini aldılar. Günün sonunda Yeni Parti'nin parti meclisini, genel başkanını ve partimizin TBMM grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız” dedi.

ANA MUHALEFET DEĞİŞTİ CHP BEŞİNCİ PARTİ OLDU

Özgür Özel ile 91 milletvekilinin CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından CHP’de vekil sayısı 44’te düştü. Yeni dağılıma göre AK Parti 277 milletvekiliyle Meclis'teki en büyük grup olma konumunu korurken, Yeni Parti 91 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük siyasi partisi konumuna yükseldi. CHP ise 5. parti konumuna düştü.

KOLTUK KAVGASIYILA GELEN ‘YENİ’LİK!

Kamuoyu, Özgür Özel ve ekibinin ‘Yeni Parti’si konusunda olumlu bir beklenti içerisine girmedi. Yeni kurulan partinin; ‘daha temiz bir siyaset’, ‘milletin ihtiyaçlarına cevap verme’ gibi nedenlerle kurulmadığı, parti içi yaşanan iktidar kavgasının sonucu olarak meydana çıktığı belirtiliyor.

‘Mutlak butlan’ kararı sonrası yaşanan kopuşun merkezinde parti yönetimi, kurultay süreci, mahkeme kararları ve CHP’nin kontrolünün kimde kalacağı tartışması bulunuyordu.

‘İMAJ TAZELEME’ İÇİN ‘YENİ’ BİR APARAT!

Haftalardır devam eden Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurma tartışmaları nihayete ererken beraberinde yeni soru işaretleri getirdi. CHP’deki başkanlık süreci, rüşvet ve yolsuzluk gibi skandalların gölgesinde geçen Özel’in kurduğu Yeni Parti’nin ne kadar ‘yeni’ olacağı ve nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korurken bu adım, kamuoyunda yeni bir umut doğurmadı. Yeni bir parti kurulmasının; yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve gayri ahlaki ilişkiler sarmalıyla kirlenen muhalefet için bir ‘imaj tazeleme’ aparatına da dönüştürüleceği düşünülüyor.

YENİ TABELA DEĞİL YENİ BİR ZİHNİYET GEREKLİ!

Kamuoyu, yeni kurulan partinin isminden çok taşıyacağı zihniyetin gerçekten değişip değişmediğini tartışırken, Özgür Özel ve ekibinin kurduğu Yeni Parti, kuruluş amaçları açısından değerlendirildiğinde CHP’den farklı bir şey vadetmiyor. CHP’den ayrılan ekibin CHP ile aynı ideolojik zemine sahip olması da bu konudaki düşünceleri destekliyor. Yeni partiyi kuranların; CHP’nin milletine düşman Kemalist ideolojisini sürdürmeyeceklerine, halkın çoğunluğunun karşı olduğu laiklik anlayışını terk edeceklerine veya din politikaları konusunda yeni adımlar atacaklarına dair hiçbir işaret ve söylemleri de olmadı.

Özgür Özel’in son grup toplantısında sarf ettiği sözler de bu gerçekliği ispat eder nitelikte. Özel konuşmasında, “103 yıllık bir gelenek” vurgusu yaparak, partinin adının ve logosunun değişebileceğini ancak birlikteliğin bozulamayacağını söyledi.

İSLAMA OLAN DÜŞMANLIKLARI HAFIZALARDA Kİ YERİNİ KORUYOR

Yeni Parti’nin kurulma sürecine bakıldığında bir zihniyet değişikliğinden söz edilemeyeceği net biçimde ortaya çıkıyor. Zira, Yeni Parti’ye bakıldığında ilk dikkat çeken husus, kuruluşun CHP’nin ideolojik çizgisine yönelik bir itirazdan doğmamış olması. CHP’nin hamiliğinde Kemalizm ve laiklik kılıfıyla yapılan zulüm ve düşmanlıklar ise toplumsal hafızadaki yerini koruyor.

Başörtüsü, namaz, cami, Kur’an-ı Kerim, ezan gibi İslam’ın kutsallarına her türlü baskı, hakaret ve düşmanlığı bir görev olarak yerine getiren bu güruhun bir kurumsal bölünme sonucu ‘Yeni’ kelimesinin arkasına sığınarak değişmesi mümkün görünmüyor.

Özgür Özel’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş Kur'an Kursları’nı orta çağ düşüncesi olarak tanımlaması, İslam’ın şiarlarına yönelik hazımsızlığının en somut örneklerinden biri olarak kayıtlarda duruyor