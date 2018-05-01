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"Yeni paket devletle milleti barıştıracak"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Başbakan Binali Yıldırım tarafından dün açıklanan yeni paketin devletle milleti barıştıracağını vurgulayarak, ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir adım olduğunu söyledi.

01 Mayıs 2018 Salı 15:36
"Yeni paket devletle milleti barıştıracak"

Açıklanan yeni paketin toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak bir düzenleme olduğunu belirten Özdebir, "Kamuya borç ödemelerini kolaylaştıracak bu yeni fırsat ve stok affı devlet ve vatandaşa karşılıklı kazanç olarak yansıyacak" dedi.

Eski borçlarını taksitlendiren girişimcilerin yeni bir sayfa açacağını da ifade eden Özdebir, "Bu beyaz sayfa girişimcilerimizin ileriye yönelik plan yapmalarını kolaylaştıracak, yeni yatırımları için engelsiz bir başlangıç yapmalarını sağlayacaktır. Bunun da ekonomiye çok olumlu yansımaları olacağına inanıyorum" diye konuştu.

YENİ YATIRIMLARLA  EKONOMİ BÜYÜTÜLECEK

Devletin paketle tahsil edemediği alacakları tahsil ederek gelirlerini artıracağına da dikkat çeken Özdebir, böylece yeni yatırımlarla ekonomiyi büyütecek kaynakların da sağlanabileceğini vurguladı.Emeklilere verilecek yılda iki ikramiye ile 65 yaş üzeri vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığının artırılmasının dar gelirli kesimin alım gücünü artırarak piyasaları canlandıracağına da dikkat çeken Özdebir, "Bu para da yine ekonomiye dönecek ve piyasaların canlanması suretiyle ekonomimize olumlu bir katkıda bulunacaktır" dedi.
Özdebir, trafik cezaları, imar barışı ve öğrenci affı gibi düzenlemelerin de toplumsal huzuru tesis etmek için önemli bir girişim olduğunu da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:36
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