Yeni Opel STX Concept ortaya çıktı! Elektrikli station wagon dönemi

Alman otomotiv üreticisi Opel, yaklaşan Paris Otomobil Fuarı öncesinde geleceğin station wagon modellerine ilişkin vizyonunu yansıtan yeni konsept otomobilinin adını ve ilk detaylarını açıkladı. Rüsselsheim’da geliştirilen model, Opel Sports Tourer eXperimental Concept, kısa adıyla STX Concept olarak adlandırılıyor.

Yeni konsept otomobil, markanın köklü Sports Tourer mirasını yeni nesil tasarım anlayışı ve elektrikli teknolojilerle buluşturuyor. STX Concept, 2026/27 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası sezonunda mücadele edecek Opel GSE 27FE ve kısa süre önce tanıtılan tamamen elektrikli Corsa GSE ile birlikte “Mondial de l’Auto”da dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Sports Tourer mirası geleceğe taşınıyor

STX Concept’in ismi, Opel’in gelecekteki station wagon modellerine yönelik yaklaşımına da işaret ediyor. Model adındaki “ST” kısaltması, Astra Sports Tourer başta olmak üzere Şimşek logolu markanın Sports Tourer modellerine gönderme yapıyor.

Opel’in station wagon geçmişi, 1953 yılında tanıtılan Olympia Rekord Caravan’a kadar uzanıyor. Marka, bu modelle station wagon gövde tipinin Avrupa’da yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenirken, bugün bu geleneği Astra Sports Tourer sürdürüyor.

Günümüzde Astra Sports Tourer, yüksek pratiklik ve esnekliği modern teknolojilerle bir araya getiriyor. Aydınlatmalı Şimşek logosuyla tamamlanan karakteristik Vizor ön tasarımına sahip model, 1.634 litreye kadar yükleme hacmi sunuyor. Böylece günlük kullanımda ailelerin ihtiyaçlarına yanıt verirken, iş hayatında da işlevsel bir yol arkadaşı olarak konumlanıyor.

Opel CEO’su Florian Huettl, STX Concept’in geleceğin aerodinamik açıdan verimli station wagon modellerine yönelik marka vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, konseptin aynı zamanda Opel’in yeni nesil tasarım dilini ve gelecekte seri üretim modellerde kullanılacak tasarım unsurlarını taşıdığını ifade etti.

Elektrikli performans pistten yola taşınıyor

STX Concept, Paris Otomobil Fuarı’nda Opel’in 4. Hol’deki A42 numaralı standında sergilenecek. Konsepte, markanın 2026/27 Formula E sezonunda kullanacağı GEN4 yarış otomobili Opel GSE 27FE eşlik edecek.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip GEN4 araçları, 800 HP’nin üzerinde güç ve 700 kW’a kadar enerji geri kazanımı sunacak. Bu özellikler, elektrikli motor sporlarında performans anlayışının yeni bir seviyeye taşınmasını hedefliyor.

Formula E’de rekor sayıda galibiyete sahip Mitch Evans ile serideki ilk sezonuna başlayacak Théo Pourchaire’in yer aldığı Opel GSE Formula E Takımı da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, planlanan hazırlık programı doğrultusunda çalışmalarına hız vererek sezon öncesi pist mücadelesine hazırlanıyor.

Opel’in fuarda öne çıkaracağı bir diğer model ise kısa süre önce tanıtılan Corsa GSE olacak. Model, markanın yüksek performanslı elektrikli sürüş teknolojisini seri üretim otomobillere nasıl taşıdığını ortaya koyuyor. Rüsselsheim’daki mühendisler ile Opel Motorsport ekibinin ortak geliştirme çalışmalarından yararlanan Corsa GSE, Mokka GSE ve ralli versiyonu Mokka GSE Rally ile aynı motor ve aktarma sistemini kullanıyor.

207 kW (281 HP) güç ve 345 Nm tork üreten Corsa GSE, 0’dan 100 km/s hıza 5,5 saniyede ulaşıyor. Bu performansıyla model, günümüzde üretilen seri üretim Opel modelleri arasında en hızlı otomobil olarak öne çıkıyor.

Paris Otomobil Fuarı kapsamında Opel CEO’su Florian Huettl, Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann ve Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams, STX Concept, GSE 27FE ve Corsa GSE’nin yanı sıra markanın diğer yeniliklerini de uluslararası basın mensuplarına tanıtacak.