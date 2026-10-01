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Yaşam Islak yolda kayan otomobil refüje çarptı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Yaşam

Islak yolda kayan otomobil refüje çarptı! O anlar saniye saniye kaydedildi

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Hatay’da yağış sebebiyle ıslanan yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı.

Hatay’da ıslak zeminde ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç refüje çarptı.

 

Kaza; Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, ıslak zeminde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise seyreden tırın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan otomobilin refüje çarptığı ve tır sürücüsünün verdiği tepki görüldü.

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