Süper Lig'in güncel değeri ortaya çıktı: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!
Transfermarkt’ın Trendyol Süper Lig için gerçekleştirdiği son piyasa değeri güncellemesinde dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Ligin dünyaca tanınan futbolcuları Mason Greenwood, Victor Osimhen ve Rafael Leao’nun piyasa değerlerindeki düşüş öne çıktı. Transfermarkt’ın güncel değerlendirmesine göre Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri yeniden hesaplandı. Güncellemenin ardından özellikle Greenwood, Osimhen ve Leao’nun yaşadığı değer kayıpları futbol kamuoyunda dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.