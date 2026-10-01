Süper Lig'in güncel değeri ortaya çıktı: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!

LEAO VE OSIMHEN'DE 10'AR MİLYON EUROLUK GERİLEME Galatasaray'ın AC Milan'dan kadrosuna katarak büyük sükse yaptığı Rafael Leao'nun piyasa değeri 50 milyon euro seviyesinden 40 milyon euroya düştü. Portekizli yıldızın yaşadığı bu gerilemede, Avrupa'nın 5 büyük liginden biri kabul edilen Serie A'dan Trendyol Süper Lig'e transfer olması ana etken olarak gösterildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün oyuncu için ödediği 38 milyon euroluk bonservis bedeli de bu güncellemede belirleyici oldu. Leao'nun Galatasaray imzası öncesinde transfer piyasasının oldukça kısıtlı kaldığı ve oyuncuyla somut ilgi gösteren tek kulübün İngiliz ekibi Aston Villa olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların bir diğer dünya yıldızı Victor Osimhen de 10 milyon euroluk kayıp yaşayan isimler arasında yer aldı. Nijeryalı forvetin piyasa değeri 75 milyon eurodan 65 milyon euroya gerilese de 27 yaşındaki golcü Süper Lig'in en değerli futbolcusu unvanını korumayı başardı.