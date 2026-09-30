PFDK’ya sevk edilmişti! TFF yöneticisi istifa etti!
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.
Bahis oynadığı tespit edilen 448 yöneticinin PFDK'ya sevk edildiğini açıklamasının ardından TFF'de ilk istifa geldi.
Bahis listesinde dikkat çeken isimlerden Ural Aküzüm'ün Galatasaray yöneticisi olarak PFDK'ya sevk edilmesinin ardından görevinden ayrıldığını belirtti.
TFF'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
Tahir Kum'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm sevk kararı sonrası görevinden istifa etti.
Aküzüm kararı, TFF Hukuk Müşavirliği’nin Süper Lig ve 1. Lig’de son 5 yılda görev yapan 448 yönetici hakkında başlattığı disiplin sürecinin ardından aldı.
URAL AKÜZÜM KİMDİR?
Ural Aküzüm; hukukçu, akademisyen ve girişimcidir.
6 dönem yönetsel görevler üstlendiği Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliğinin yanı sıra muhtelif dönemlerde kadın-erkek basketbol, binicilik, tekerlekli sandalye basketbol şube sorumlusu olarak görev yapmış, tenis şubesinin kuruculuğunu üstlenmiştir.
Ayrıca lisanslı sporcu (binicilik şubesi) olarak kulüpte yer almıştır.
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