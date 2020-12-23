Yeni Opel Mokka, "2020 Bağlanabilir Otomobil Ödülü"nü kazandı

İSTANBUL (AA) - Yeni Opel Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, Auto Bild ve Computer Bild okuyucuları tarafından "2020 Bağlanabilir Otomobil Ödülünü’ne" layık görüldü ve birinci seçildi.

Opel açıklamasına göre, tamamen dijital bir altyapıya sahip olan Yeni Opel Mokka, kompakt otomobil segmentine yön veriyor. Bünyesinde barındırdığı ileri teknoloji öğelerinden biri olan Pure Panel, sürücüleri ihtiyaç duyduğu bilgiler konusunda aydınlatıyor. Yeni Opel Mokka’nın sezgisel kullanımı ve akıllı hizmetleri ile daha net ve kolay oluşu kullanıcıya oldukça keyifli bir sürüş imkanı sunuyor.

Opel, daha önce de Corsa, Insignia ve Vivaro modelleriyle ‘Bağlanabilir Otomobil Ödülünü’ kazanmıştı. Duyguları harekete geçirmek ve markaya yeni bir görünüm kazandırmak için tasarlanan yeni Opel Mokka ve Mokka-e, yeni marka yüzü Opel Vizor ile yollara çıkan ilk model.

Aynısı yeniden tasarlanan Opel Şimşek logosu ve bagaj kapağında merkezi olarak konumlandırılan model ismi için de geçerli. Yeni Mokka, aynı zamanda Pure Panel ve tamamen dijital bir kokpit ile yollara çıkan ilk Opel olarak da önem kazanıyor.

Yeni Mokka, sürücüleri ve yolcuları mükemmel şekilde hayata bağlıyor ve eğlendiriyor. 7,0 inç’lik renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Radyo ile Multimedya Navigasyon ve yüksek çözünürlüklü 10,0 inç’lik renkli dokunmatik ekrana sahip üst seviye Multimedya Navi Pro olmak üzere farklı bilgi-eğlence sistemleri alternatifleri bulunuyor.

Ekranlar yeni Pure Panel ile entegre olup sürücüye dönük olacak şekilde konumlandırılıyor. Ön panelde 12 inç’lik bir Sürücü Bilgi Merkezi ekranı bulunuyor. Sürücü ve ön yolcu, akıllı telefonlarını orta konsoldaki saklama alanına yerleştirerek kablosuz şarj edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Mühendislik Bölümü Genel Müdürü Marcus Lott, yeni Opel Mokka-e ile müşterilere son derece kapsamlı ve eksiksiz bir paket sunduklarını belirterek, "Sürücüler ihtiyaç duydukları tüm bilgileri dijital Pure Panel’in iki geniş ekranından alıyor. Bilgi-eğlence sistemi aynı zamanda ileri seviyede bağlanabilirlik sunuyor. Sistemlerin kullanımı sezgisel olup 'OpelConnect' hizmetleri sürüşü daha da keyifli hale getiriyor." ifadelerini kullandı.