Samsunspor savunmaya Polonyalı takviye yaptı! Igor Drapinski ile 5 yıllık imza
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig ekibi Samsunspor, Gliwice forması giyen 22 yaşındaki stoper Igor Drapinski’yi kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendiren Samsunspor, Igor Drapinski transferini resmen açıkladı.
Samsunspor kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Igor Drapinski ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “İmza töreni, Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım‘ın katılımıyla İstanbul CoreX Holding’de gerçekleştirildi. 22 yaşındaki Igor Drapinski, 2025-2026 sezonunda Piast Gliwice formasıyla çıktığı 30 resmi karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Güçlü fiziği, mücadeleci karakteri, hava toplarındaki üstünlüğü, geriden oyun kurma becerisi ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Igor Drapinski’nin, savunma hattımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Igor Drapinski’ye büyük Samsunspor ailemize hoş geldin diyor, şanlı kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” denildi.