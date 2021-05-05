Yeni öğretmen ataması olacak mı? Son dakika: 2021 ek öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ziya Selçuk, binlerce öğretmen adayını heyecanlandıran öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. MEB Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin olarak, "Uzun yıllar boyunca, AK Parti döneminde hep 40 binlerin üzerinde atamalar oldu. Geçen sene de 40 bin oldu, ondan önceki sene de 40 bin oldu, hatta bazı senelerde daha da fazla oldu ama bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında bizim arzımız var, başvurumuz var, görüşmelerimiz var ve bunlar devam ediyor." dedi.

Yeni öğretmen ataması olacak mı?

Selçuk, atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini kendi talepleri olarak gördüklerini ve bunun artmasını istediklerini söyledi. Öte yandan, bunun Maliye Bakanlığı ve diğer kuruluşların görev alanlarıyla ilgili bir kısmı da olduğuna değinen Selçuk, şöyle devam etti: "Biz, Milli Eğitim için en iyi olan neyse tabii ki onu istiyoruz ve daha çok öğretmenimizin olması, Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçlarının karşılanması anlamında elbette beklediğimiz, istediğimiz bir şey fakat bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilir, diğer kurumlar da bunları bizimle paylaşıyorlar, onlar da emin olun ellerinden geleni yapıyorlar."

Engelli öğretmen ataması ne zaman?

Engelli öğretmen atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Selçuk, 2020'de 929, bu yıl şubat ayında da 500 engelli öğretmen ataması daha yaptıklarını belirterek bu sürecin devam ettiğini ve çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Öte yandan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için de süreç devam ediyor. MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlanmıştı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

20 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

20 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Ayrıca Covid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.