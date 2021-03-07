Yeni nükleer canavarlar için tarihi açıkladılar
Rusya yeni nesil balistik füze taşıyan denizaltılar için tarihi açıkladı. Denizaltılar Rus donanmasına 2027 yılında teslim edilecek.
Rusya savunma sanayiinden bir kaynağın basına verdiği bilgilere göre, Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Sevmash Tersanesi, Dmitry Donskoi ve Knyaz Potyomkin denizaltılarının inşasına bu yılın mayıs ayında başlayacak.
Rusya merkezli haber sitesi TASS'ta yer alan haberde, açıklamanın bugün yapıldığı belirtildi. Denizaltıların inşasıyla ilgili anlaşma 2020 yılında imzalanmıştı. İnşanın bitimiyle denizaltıların 2026 ve 2027 yıllarında Rus Donanması'na teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.
Proje-995A sınıfı Dmitry Donskoi ve Knyaz Potyomkin denizaltıları, 16 Bulava kıtalararası balistik füze (ICBM) taşıyabilecek.