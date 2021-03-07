  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Yeni nükleer canavarlar için tarihi açıkladılar
Teknoloji

Yeni nükleer canavarlar için tarihi açıkladılar

Rusya yeni nesil balistik füze taşıyan denizaltılar için tarihi açıkladı. Denizaltılar Rus donanmasına 2027 yılında teslim edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 04:36:00 -
Yeni nükleer canavarlar için tarihi açıkladılar

Rusya savunma sanayiinden bir kaynağın basına verdiği bilgilere göre, Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Sevmash Tersanesi, Dmitry Donskoi ve Knyaz Potyomkin denizaltılarının inşasına bu yılın mayıs ayında başlayacak.

Rusya merkezli haber sitesi TASS'ta yer alan haberde, açıklamanın bugün yapıldığı belirtildi. Denizaltıların inşasıyla ilgili anlaşma 2020 yılında imzalanmıştı. İnşanın bitimiyle denizaltıların 2026 ve 2027 yıllarında Rus Donanması'na teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

Proje-995A sınıfı Dmitry Donskoi ve Knyaz Potyomkin denizaltıları, 16 Bulava kıtalararası balistik füze (ICBM) taşıyabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim konuya açıklık getirdi: Türkiye neden Cougar helikopterlerini satın aldı?
Gündem

Uzman isim konuya açıklık getirdi: Türkiye neden Cougar helikopterlerini satın aldı?

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Bitlis'te meydana gelen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili önemli bilgiler aktardı..
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kötü haberi duyurdu
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kötü haberi duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Laik yobazdan skandal mesaj
Gündem

Laik yobazdan skandal mesaj

Laik mahallenin kirli kaleme Mine Gökçe Kırıkkanat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüse yakalandığı haberine sevinerek, iğrenç ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay