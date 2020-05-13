Yeni normale belgeli başlangıç! Turizmciler sertifika almak için sıraya girecek

Türkiye’yi tehdit eden Corona virüsüne (Covid-19) karşı turistik tesislerde yeni tedbirler devreye sokuluyor. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarını harfiyen uygulayan tesislerce virüs riski barındırmayan alanların belgelendirilmesi için de çalışmalar başlatıldı.

Çalışmalar hız kazandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Otellerde Coronasız alanlar sertifikalandırılacak” açıklamalarının ardından harekete geçen turizmciler tarafından dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi.

İlaveten lobilerde, restoranlarda ve plajlarda çalışanlar ile müşterilerin temasının sınırlı tutulması için ek tedbirler hayata geçirildi.

Tatilcilere güven aşılanacak

Sağlıklı Turizm Sertifikası almak için atılacak adımlar ise belirlendi. Her ay otellere ve motellere asılacak karekodlu sertifikaya pek çok başvurunun geleceği tahmin ediliyor. Zira mekânların denetim geçmişlerini ortaya koyacak karekodla tatilcilere güven aşılanacak. Sertifikayı alıp uluslararası otoritelerce “Olmazsa olmaz” diye nitelendirilen kuralların tamamı uygulayacak olan oteller ve moteller, bu adımla müşterilerine müşteri eklemeyi hedefliyorlar.

Bakanlık, ayrıca genelge yayınlayıp riayet edilmesi gereken kuralları sıraladı. Bu kurallara uyan konaklama sektörü temsilcileri; süratle toparlanacak, 2021’de ise kârlarına kâr katacak gibi görünüyorlar.

132 şart getirildi

Turistik tesisler, 132 şartı karşılamaları halinde Sağlıklı Turizm Sertifikası alabilecekler. Buna göre ilk aşamada tesislerce tüm departmanlar için hijyen uygulamalarını kapsayan protokoller hazırlanacak. Sosyal mesafe planı ortaya koyulacak. Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el antiseptiği veya dezenfektanı bulunacak. Çalışanlara uygulanacak plan ve protokoller konusunda periyodik temel eğitimler verilecek.

Isı ölçümü yapılacak

Akabinde Covid-19 ve hijyen uygulamalarıyla ilgili genel alanlara duvar şemaları asılacak. Şemaların en az 3 dilde çevirisi yapılacak. Tesiste koruyucu kıyafet ve ekipman ile maske bulundurulacak. Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörle yapılarak, biyometrik yüz tanımları aynı anda kayıt altına alınacak.