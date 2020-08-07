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Eğitim

Yeni nesil üniversiteler öne çıkıyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen birimlerden biri olan “Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi” geçtiğimiz yıl tanıtıldığında büyük ilgi görmüştü.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 18:12:00 -
Yeni nesil üniversiteler öne çıkıyor

 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalışmalar yapan ofisin, Tıp Fakültesi’nde araştırma kültürünü güncelleştirerek geliştirmek ve klinik araştırmalar hakkında eğitim vermek amacı taşıdığı belirtildiği zaman öğrenciler bu projeye daha da ilgi gösterdi.. Birimin ayrıca bilimsel değeri yüksek, tıp bilimine ve tıbbi pratik uygulamalara yön veren bilimsel yayın ve projelerin sayısını artırarak, yabancı bilim insanlarını bu yıl da Atatürk Üniversitesi’ne çekeceği düşünülüyor. Multidisipliner yaklaşımla fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ile ortaklaşa bilimsel projeler geliştirmek amacıyla öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak da ofisin hedefleri arasında.

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