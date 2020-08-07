Yeni nesil üniversiteler öne çıkıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalışmalar yapan ofisin, Tıp Fakültesi’nde araştırma kültürünü güncelleştirerek geliştirmek ve klinik araştırmalar hakkında eğitim vermek amacı taşıdığı belirtildiği zaman öğrenciler bu projeye daha da ilgi gösterdi.. Birimin ayrıca bilimsel değeri yüksek, tıp bilimine ve tıbbi pratik uygulamalara yön veren bilimsel yayın ve projelerin sayısını artırarak, yabancı bilim insanlarını bu yıl da Atatürk Üniversitesi’ne çekeceği düşünülüyor. Multidisipliner yaklaşımla fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri ile ortaklaşa bilimsel projeler geliştirmek amacıyla öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak da ofisin hedefleri arasında.