Yeni Nesil Teşvik Uygulaması'yla yaklaşık 12 milyar lira destek sağlandı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Nesil Teşvik Uygulaması'na ilişkin, "Ocak 2018-Haziran 2020 tarihleri arasında ortalama 732 bin sigortalı ve 249 bin iş yeri için yaklaşık 12 milyar lira sigorta prim teşviki aktardık." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Nesil Teşvik Uygulaması kapsamında, geleceğin meslekleri olarak adlandırılan bilişim ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerine prim desteği verdiklerini bildirdi.

Söz konusu teşvik uygulaması ile başta bilişim ve imalat sektörü olmak üzere diğer tüm sektörlerde 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından mevcut istihdama eklenecek her bir çalışana sigorta prim desteği sağlandığı aktaran Selçuk, teşvikten faydalanma süresinin 12 ay olduğunun altını çizdi.

Bakan Selçuk, özel politika gerektiren grupların iş gücüne katılımını artırmak için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelli sigortalılar için söz konusu teşvik süresinin 18 ay olduğuna dikkati çekti.

Selçuk, "Ocak 2018-Haziran 2020 tarihleri arasında ortalama 732 bin sigortalı ve 249 bin işyeri için yaklaşık 12 milyar lira sigorta prim teşviki aktardık." bilgisini verdi.

- 464 bin kişi bilişim ve imalat kurslarından yararlandı

Bilişim ve imalat sektörlerinde nitelikli iş gücünün yetişmesi amacıyla kurs ve programlara da ağırlık verdiklerini aktaran Selçuk, 2018 Ocak ile 2020 Temmuz arasında 464 bin kişinin bilişim ve imalat alanında düzenlenen kurs ve programlardan faydalandığını ifade etti.



Bakanlığın, çalışma hayatında istihdamın desteklenmesi için birçok kalemde teşvik sunduğunu vurgulayan Selçuk, bu teşviklerle 2005'te yüzde 44,9 olan işgücüne katılım oranını 2019 yılında yüzde 53'e çıkardıklarını belirtti.

Selçuk, İŞKUR aracılığıyla 2018'den bu yana yaklaşık 3,2 milyon kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini kaydetti.











